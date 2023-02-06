20:14 06.02.2023 (обновлено: 20:35 06.02.2023)
СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции
IltaLehti: Финляндия планирует вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации заявки
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев — РИА Новости. Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом, сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники.
"Такая ситуация возникнет, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии, но одна из стран оставит нератифицированным членство Швеции в оборонном альянсе", — говорится в публикации.
Эту информацию подтвердили изданию собеседники из сфер внешней политики и безопасности.
"Надо признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего", — пояснил один из источников.
Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.
В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
В последние недели отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Финляндии у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.