https://ria.ru/20230206/nato-1850138792.html

СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции

СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции - РИА Новости, 06.02.2023

СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции

Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом, сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:14

2023-02-06T20:14

2023-02-06T20:35

в мире

швеция

финляндия

турция

мевлют чавушоглу

нато

пекка хаависто

рабочая партия курдистана

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев — РИА Новости. Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом, сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники.Эту информацию подтвердили изданию собеседники из сфер внешней политики и безопасности."Надо признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего", — пояснил один из источников. Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.В последние недели отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Финляндии у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849574639.html

https://ria.ru/20230205/turtsiya-1849855984.html

швеция

финляндия

турция

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в мире, швеция, финляндия, турция, мевлют чавушоглу, нато, пекка хаависто, рабочая партия курдистана