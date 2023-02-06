Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/nato-1850138792.html
СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции
СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции - РИА Новости, 06.02.2023
СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции
Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом, сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:14
2023-02-06T20:35
в мире
швеция
финляндия
турция
мевлют чавушоглу
нато
пекка хаависто
рабочая партия курдистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев — РИА Новости. Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом, сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники.Эту информацию подтвердили изданию собеседники из сфер внешней политики и безопасности."Надо признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего", — пояснил один из источников. Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.В последние недели отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Финляндии у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849574639.html
https://ria.ru/20230205/turtsiya-1849855984.html
швеция
финляндия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, финляндия, турция, мевлют чавушоглу, нато, пекка хаависто, рабочая партия курдистана
В мире, Швеция, Финляндия, Турция, Мевлют Чавушоглу, НАТО, Пекка Хаависто, Рабочая партия Курдистана
20:14 06.02.2023 (обновлено: 20:35 06.02.2023)
 
СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции

IltaLehti: Финляндия планирует вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации заявки

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев — РИА Новости. Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом, сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники.
"Такая ситуация возникнет, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии, но одна из стран оставит нератифицированным членство Швеции в оборонном альянсе", — говорится в публикации.
Эту информацию подтвердили изданию собеседники из сфер внешней политики и безопасности.
"Надо признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего", — пояснил один из источников.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 16:18
Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ
Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.
В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
В последние недели отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Финляндии у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 15:01
Эрдоган обсудит с правительством членство Швеции и Финляндии в НАТО
 
В миреШвецияФинляндияТурцияМевлют ЧавушоглуНАТОПекка ХаавистоРабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала