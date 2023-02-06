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Путин наградил министра печати Чечни Дудаева за трудовые успехи

Путин наградил министра печати Чечни Дудаева за трудовые успехи - РИА Новости, 06.02.2023

Путин наградил министра печати Чечни Дудаева за трудовые успехи

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:48

2023-02-06T14:48

2023-02-06T14:48

россия

владимир путин

ахмед дудаев

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Указ президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Дудаева Ахмеда Махмудовича - министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20230124/bashmet-1847141220.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, ахмед дудаев