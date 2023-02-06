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Путин наградил министра печати Чечни Дудаева за трудовые успехи - РИА Новости, 06.02.2023
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Путин наградил министра печати Чечни Дудаева за трудовые успехи
Путин наградил министра печати Чечни Дудаева за трудовые успехи - РИА Новости, 06.02.2023
Путин наградил министра печати Чечни Дудаева за трудовые успехи
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:48
2023-02-06T14:48
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Указ президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Дудаева Ахмеда Махмудовича - министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации", - говорится в тексте указа.
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россия, владимир путин, ахмед дудаев
Россия, Владимир Путин, Ахмед Дудаев
14:48 06.02.2023
 
Путин наградил министра печати Чечни Дудаева за трудовые успехи

Путин наградил министра печати Чечни Дудаева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкАхмед Дудаев
Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Ахмед Дудаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.
Указ президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Дудаева Ахмеда Махмудовича - министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации", - говорится в тексте указа.
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