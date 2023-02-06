https://ria.ru/20230206/moskva-1849930398.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:05
2023-02-06T08:05
2023-02-06T12:33
москва
общество
александр синенков
погода
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе - минус 3-5 градусов, по области - от минус 2 до минус 7", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный с переходом на восточный, он будет слабый - 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится к вечеру до 760 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230201/fevral-1848910742.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, александр синенков, погода
Москва, Общество, Александр Синенков, Погода
08:05 06.02.2023 (обновлено: 12:33 06.02.2023)
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков москвичей в понедельник ожидает облачная погода и до минус пяти
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе - минус 3-5 градусов, по области - от минус 2 до минус 7", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный с переходом на восточный, он будет слабый - 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится к вечеру до 760 миллиметров ртутного столба.