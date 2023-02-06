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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:05
2023-02-06T12:33
москва
общество
александр синенков
погода
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе - минус 3-5 градусов, по области - от минус 2 до минус 7", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный с переходом на восточный, он будет слабый - 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится к вечеру до 760 миллиметров ртутного столба.
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москва, общество, александр синенков, погода
Москва, Общество, Александр Синенков, Погода
08:05 06.02.2023 (обновлено: 12:33 06.02.2023)
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков москвичей в понедельник ожидает облачная погода и до минус пяти

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе - минус 3-5 градусов, по области - от минус 2 до минус 7", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный с переходом на восточный, он будет слабый - 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится к вечеру до 760 миллиметров ртутного столба.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 12:08
Москвичам рассказали о погоде в феврале
 
МоскваОбществоАлександр СиненковПогода
 
 
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