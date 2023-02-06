https://ria.ru/20230206/moskva-1849930398.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:05

2023-02-06T08:05

2023-02-06T12:33

москва

общество

александр синенков

погода

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе - минус 3-5 градусов, по области - от минус 2 до минус 7", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный с переходом на восточный, он будет слабый - 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится к вечеру до 760 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230201/fevral-1848910742.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, александр синенков, погода