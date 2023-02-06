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В Банке России предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами
В Банке России предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами - РИА Новости, 06.02.2023
В Банке России предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами
Мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами, размещая их в общественных местах, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T00:44
2023-02-06T00:44
2023-02-06T11:11
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами, размещая их в общественных местах, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.В случае перехода по QR-коду жертва попадает в чат-бот в мессенджере, где его информируют о якобы положенной выплате, добавил зампред ЦБ.Мошенники предлагают пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми. Но под предлогом оформления запрашивают личные финансовые сведения."На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты", — пояснил Зубарев.Он уточнил, что коды размещают в местах с большим скоплением людей: на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках и в других общественных местах. Чат-боты вызывают доверие у людей, потому что они похожи на сервисы официальных ведомств, пояснил зампред ЦБ.Ранее замглавы комиссии по цифровым финансовым технологиям совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов предупредил, что мошенники могут использовать схемы с использованием QR-кодов при оплате покупок. Он призвал заранее к этому готовиться и разрабатывать меры противодействия злоумышленникам.
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общество
00:44 06.02.2023 (обновлено: 11:11 06.02.2023)
В Банке России предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами
Заместитель главы Банка России Зубарев: мошенники размещают QR-коды в общественных местах
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами, размещая их в общественных местах, сообщил
заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
"Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате", — сказал Зубарев в интервью газете "Известия".
В случае перехода по QR-коду жертва попадает в чат-бот в мессенджере, где его информируют о якобы положенной выплате, добавил зампред ЦБ.
Мошенники предлагают пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми. Но под предлогом оформления запрашивают личные финансовые сведения.
"На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты", — пояснил Зубарев.
Он уточнил, что коды размещают в местах с большим скоплением людей: на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках и в других общественных местах. Чат-боты вызывают доверие у людей, потому что они похожи на сервисы официальных ведомств, пояснил зампред ЦБ.
Ранее замглавы комиссии по цифровым финансовым технологиям совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов предупредил
, что мошенники могут использовать схемы с использованием QR-кодов при оплате покупок. Он призвал заранее к этому готовиться и разрабатывать меры противодействия злоумышленникам.