https://ria.ru/20230206/moshennichestvo-1849913390.html

В Банке России предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами

В Банке России предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами - РИА Новости, 06.02.2023

В Банке России предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами

Мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами, размещая их в общественных местах, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T00:44

2023-02-06T00:44

2023-02-06T11:11

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами, размещая их в общественных местах, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.В случае перехода по QR-коду жертва попадает в чат-бот в мессенджере, где его информируют о якобы положенной выплате, добавил зампред ЦБ.Мошенники предлагают пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми. Но под предлогом оформления запрашивают личные финансовые сведения."На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты", — пояснил Зубарев.Он уточнил, что коды размещают в местах с большим скоплением людей: на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках и в других общественных местах. Чат-боты вызывают доверие у людей, потому что они похожи на сервисы официальных ведомств, пояснил зампред ЦБ.Ранее замглавы комиссии по цифровым финансовым технологиям совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов предупредил, что мошенники могут использовать схемы с использованием QR-кодов при оплате покупок. Он призвал заранее к этому готовиться и разрабатывать меры противодействия злоумышленникам.

https://ria.ru/20230202/sbp-1849253679.html

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общество