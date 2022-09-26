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Эксперт объяснил, как злоумышленники могут использовать QR-коды - РИА Новости, 26.09.2022
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Эксперт объяснил, как злоумышленники могут использовать QR-коды
Эксперт объяснил, как злоумышленники могут использовать QR-коды - РИА Новости, 26.09.2022
Эксперт объяснил, как злоумышленники могут использовать QR-коды
По мере того как в России набирает обороты оплата покупок с помощью QR-кодов, могут появляться новые схемы атак на чужие кошельки, предупредил в интервью радио... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T02:15
2022-09-26T02:15
технологии
россия
китай
торгово-промышленная палата рф
apple
google
мошенничество
тимур аитов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. По мере того как в России набирает обороты оплата покупок с помощью QR-кодов, могут появляться новые схемы атак на чужие кошельки, предупредил в интервью радио Sputnik зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП Российской Федерации Тимур Аитов.Российские потребители заинтересовались технологией, позволяющей оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов, как альтернативой платежным сервисам Apple Pay и Google Pay. Злоумышленники тоже могут обратить внимание на новые технические возможности, уверен Аитов. Случаи мошенничества и краж с использованием QR-кодов уже были в Китае, отметил он.Он уточнил, чего стоит опасаться людям, собирающимся использовать QR-коды при оплате покупок."Если QR-код на стороне покупателя, скажем, в супермаркете, человек обычно идет к кассе и готовит код заранее — активирует экран, чтобы не задерживать очередь. В этот момент появляются злоумышленники, которые фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги", — привел пример Аитов.Возможна также фальсификация QR-кода, при которой деньги получает не продавец, а мошенник, продолжил он.По его словам, подобные правонарушения могут происходить и в России. Нужно заранее к этому готовиться и разрабатывать меры противодействия злоумышленникам, заключил зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП.
https://ria.ru/20220907/posobiya-1814983982.html
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технологии, россия, китай, торгово-промышленная палата рф, apple, google, мошенничество, тимур аитов
Технологии, Россия, Китай, Торгово-промышленная палата РФ, Apple, Google, Мошенничество, Тимур Аитов
02:15 26.09.2022
 
Эксперт объяснил, как злоумышленники могут использовать QR-коды

Эксперт Аитов: злоумышленники могут воспользоваться QR-кодом для атаки на чужие кошельки

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПокупка с использованием смартфона с помощью бесконтактной системы
Покупка с использованием смартфона с помощью бесконтактной системы - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покупка с использованием смартфона с помощью бесконтактной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. По мере того как в России набирает обороты оплата покупок с помощью QR-кодов, могут появляться новые схемы атак на чужие кошельки, предупредил в интервью радио Sputnik зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП Российской Федерации Тимур Аитов.
Российские потребители заинтересовались технологией, позволяющей оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов, как альтернативой платежным сервисам Apple Pay и Google Pay. Злоумышленники тоже могут обратить внимание на новые технические возможности, уверен Аитов. Случаи мошенничества и краж с использованием QR-кодов уже были в Китае, отметил он.
"По мере того как новая технология будет набирать обороты, могут появиться новые схемы атак с использованием QR-кодов. Мы это видим на примере Китая", — сказал Аитов.
Он уточнил, чего стоит опасаться людям, собирающимся использовать QR-коды при оплате покупок.
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"Если QR-код на стороне покупателя, скажем, в супермаркете, человек обычно идет к кассе и готовит код заранее — активирует экран, чтобы не задерживать очередь. В этот момент появляются злоумышленники, которые фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги", — привел пример Аитов.
Возможна также фальсификация QR-кода, при которой деньги получает не продавец, а мошенник, продолжил он.
"В Китае часто фальсифицируют QR-коды на стороне продавца, особенно когда оплата происходит без его участия. Возьмем пример с арендой велосипеда. Мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку, человек считывает код в полной уверенности, что оплачивает использование велосипеда, но на самом деле деньги получает злоумышленник", — пояснил Аитов.
По его словам, подобные правонарушения могут происходить и в России. Нужно заранее к этому готовиться и разрабатывать меры противодействия злоумышленникам, заключил зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП.
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