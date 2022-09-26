https://ria.ru/20220926/qr-1819094110.html

Эксперт объяснил, как злоумышленники могут использовать QR-коды

Эксперт объяснил, как злоумышленники могут использовать QR-коды - РИА Новости, 26.09.2022

Эксперт объяснил, как злоумышленники могут использовать QR-коды

По мере того как в России набирает обороты оплата покупок с помощью QR-кодов, могут появляться новые схемы атак на чужие кошельки, предупредил в интервью радио... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T02:15

2022-09-26T02:15

2022-09-26T02:15

технологии

россия

китай

торгово-промышленная палата рф

apple

google

мошенничество

тимур аитов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577312922_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4c403289e2f851c5968c3ce4c5f5ba76.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. По мере того как в России набирает обороты оплата покупок с помощью QR-кодов, могут появляться новые схемы атак на чужие кошельки, предупредил в интервью радио Sputnik зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП Российской Федерации Тимур Аитов.Российские потребители заинтересовались технологией, позволяющей оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов, как альтернативой платежным сервисам Apple Pay и Google Pay. Злоумышленники тоже могут обратить внимание на новые технические возможности, уверен Аитов. Случаи мошенничества и краж с использованием QR-кодов уже были в Китае, отметил он.Он уточнил, чего стоит опасаться людям, собирающимся использовать QR-коды при оплате покупок."Если QR-код на стороне покупателя, скажем, в супермаркете, человек обычно идет к кассе и готовит код заранее — активирует экран, чтобы не задерживать очередь. В этот момент появляются злоумышленники, которые фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги", — привел пример Аитов.Возможна также фальсификация QR-кода, при которой деньги получает не продавец, а мошенник, продолжил он.По его словам, подобные правонарушения могут происходить и в России. Нужно заранее к этому готовиться и разрабатывать меры противодействия злоумышленникам, заключил зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП.

https://ria.ru/20220907/posobiya-1814983982.html

https://ria.ru/20220819/avtopodstava-1810626137.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, китай, торгово-промышленная палата рф, apple, google, мошенничество, тимур аитов