https://ria.ru/20230206/monastyr-1850107207.html

"Скрипка и немножко нервно": как монастырь в ЛНР пережил боевые действия

"Скрипка и немножко нервно": как монастырь в ЛНР пережил боевые действия - РИА Новости, 06.02.2023

"Скрипка и немножко нервно": как монастырь в ЛНР пережил боевые действия

Мужской монастырь, расположенный на освобожденной территории ЛНР, пережил много драматичных эпизодов: в 2014 году сюда регулярно наведывались с обысками бойцы... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:37

2023-02-06T17:37

2023-02-06T17:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

религия

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ЛНР, 6 фев - РИА Новости, Юлия Осипова. Мужской монастырь, расположенный на освобожденной территории ЛНР, пережил много драматичных эпизодов: в 2014 году сюда регулярно наведывались с обысками бойцы украинских нацбатальонов "Азов"* и "Айдар"*. Соседние поселки обстреливались со всех сторон авиацией и танками, а монахи ютились в подвале без воды и тепла. Но святыня выстояла – снаряды как будто обошли ее стороной. Насельники выжили - продолжили отчаянно молиться за здравие российских солдат и мастерить уникальные скрипки стоимостью более 500 тысяч рублей. История наместника Иоанно-Предтеченского мужского монастыря в ЛНР архимандрита Варфоломея (Кузнецова) – в материале РИА Новости."Скрипки прыгали до потолка"В 2014 году монастырь фактически оказался на военной границе, фронт подошел вплотную: стены тряслись, а монахи УПЦ всерьез опасались за свою жизнь. "У нас здесь побывали почти все печально известные украинские нацбатальоны – и "Азов"*, и "Айдар"*, кого только не было… Кого-то к нам даже хотели заселить, но, слава Богу, мы не успели достроить новое здание – иначе точно заселили бы", - вспоминает наместник обители. А потом философски добавляет: "Что мы могли бы тогда сделать? Ничего ведь не скажешь - кто с оружием, тот и прав".В монастыре часто проходили обыски. "Что они искали, сказать сложно, нам ничего не объясняли. Один раз хотели забрать старый советский уазик, но так вышло, что как раз в тот момент мы его ремонтировали - дверь была откручена. Сейчас уже со смехом вспоминаем, как украинский военнослужащий подошел и дернул именно эту дверь. После того, как она упала ему на ногу, с машиной решил не связываться", - рассказывает он.Когда стало совсем опасно, монахи схватили самое ценное и спрятались в подвале под большим храмом. Особенно тяжело пришлось зимой: отапливаемая площадь приличная, а дрова и уголь купить невозможно. Однако в самом финале боевых действий, когда все вокруг еще гремело и полыхало, не было ни тепла, ни света, монахи вышли из подвала и засели в скрипичной мастерской при монастыре."Так получилось, что многие монастырские инструменты были сделаны под оглушительную канонаду. Подвешенные готовые скрипки прыгали до потолка. Внизу – танки, вверху – самолеты, а работа и молитвы помогали нам от всего этого отвлечься", - рассказывает отец Варфоломей.Как говорят местные, это чудо, но в скрипичную мастерскую национальные батальоны так и не зашли, прошлись только по тем местам, где живут монахи. Однажды увидели в коридоре покоев огромный портрет патриарха Кирилла, остолбенели и быстро ушли.Эталонная форма СтрадивариАрхимандрит Варфоломей (Кузнецов) изначально занимался скрипками для себя – в юности учился играть на скрипке, потом вник в тонкости создания инструмента, но затем ушел с головой в религию и организовал небольшую скрипичную мастерскую при монастыре.Однако в 2014 году, когда большинство храмов в ЛНР было закрыто, именно эта мастерская сыграла ключевую роль в жизни монахов: "Война дала время на то, чтобы мастерить скрипки, что финансово очень помогло содержать монастырь, ведь других возможностей обеспечивать внешнюю жизнь обители просто не существовало"."Инструмент надо вырастить: постоянно следить, чтобы он правильно высох, чтобы появились оттенки звуков, которые важны для солиста. Скрипка заключает в себе много тонкостей, их нужно учесть, если хочешь сделать хороший инструмент. Акустический прибор должен создавать такой резонанс, который мог бы приводить в движение все вокруг, весь воздух наполнять звуком. Если инструмент сделан правильно, то на задних рядах зала будет слышно даже лучше, чем на первых", - объясняет монах.В мастерской есть много реставрационных уникальных скрипок. "Кстати, у нас сейчас на реставрации итальянская скрипка Фердинандо Гальяно 1760 года. А эта скрипка из Венеции, эта - из Неаполя… Получается такой маленький кусочек Италии в ЛНР", - рассказывает настоятель монастыря.К материалу, из которого делают скрипки, предъявляется множество требований: нужно лет 30, чтобы материал можно было применить для изготовления инструмента. "Хороший материал найти непросто, но мы берем его у возрастных мастеров, которые уже отходят от дел. Они все очень по-русски заготавливали древесину так, что и сейчас хватит на целый завод", - добавляет мастер.За основу монахи берут эталонную форму Страдивари 1715 года. Каждый элемент скрипки имеет определенный смысл. "Даже инкрустация здесь неспроста. Она не только придает эстетически вид, но и оберегает инструмент: если на скрипку придется удар, то одна маленькая полоска дерева предохранит всю конструкцию от раскола", - объясняет он.Работа над каждой скрипкой занимает от одного месяца до полугода. Потом еще целый год скрипка должна "постоять". Сколько инструментов было сделано в монастырской мастерской, отец Варфоломей ответить затрудняется: "долго считал, но потом сбился, остановившись на цифре 100".Теперь, когда монастырь находится на освобожденной территории ЛНР, сюда приезжают музыканты и дают скрипичные концерты. Сам отец Варфоломей играет больше для себя. "Чтобы что-то делать хорошо, надо заниматься одним делом – либо скрипки мастерить, либо играть. Я, скорее, играю для того, чтобы проверить звучание", - признается он.О цене своих скрипок отец Варфоломей говорит неохотно. "Европейским солистам продавать готовый инструмент намного выгоднее – там очень высокие цены. Но для нас важнее, чтобы монастырская скрипка звучала на нашей земле. Мы не гонимся за бизнесом. Цена скрипки зависит от того, какие требования к ней предъявляются. В среднем одна скрипка стоит порядка 500 тысяч рублей", - говорит мастер.Каждый год монастырь "помогает инструментом какому-нибудь музыканту". Недавно монастырские скрипки взяла Новгородская область для музыкантов своего камерного оркестра филармонии. Сейчас отец Варфоломей делает инструмент для Петра Лундстрема из Москвы.В мастерской работают три основных мастера, но отец Варфоломей мечтает, чтобы в ЛНР образовалась крепкая скрипичная школа, где будут готовить профессиональных скрипичных мастеров.Исповедь раненых бойцовРоссийские военнослужащие часто заходят в монастырь помолиться. Зачастую отца Варфоломея зовут в военный госпиталь, чтобы причастить и исповедовать раненых. "Мы стараемся что-то для них сделать… Многим сложно морально выдержать, когда смерть так рядом, когда убивают товарища. Многим просто хочется поговорить с кем-то, облегчить свою душу. Священник может помочь даже лучше, чем любой психолог. Мы должны уделить внимание человеку, которому предстоит идти туда, где смерть и нужны внутренние силы преодолеть страх. Многие наши священники ездят на передовую, служат там молебны, даже проводят таинство крещения. У нас ведь, как в русской поговорке: пока гром не грянет, мужик не перекрестится", - говорит настоятель монастыря.По его словам, многие верующие люди стараются помогать фронту – кто-то рублем, кто-то одеждой, кто-то донорской кровью: "Но они это делают тихо, не под камеру, делают это для Бога, для своих защитников".

https://ria.ru/20230109/svyaschennik-1841573034.html

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луганская народная республика, религия