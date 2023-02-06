https://ria.ru/20230206/moloko-1850016366.html

Роспотребнадзор напомнил производителям молока о правильной маркировке

Роспотребнадзор напомнил производителям молока о правильной маркировке - РИА Новости, 06.02.2023

Роспотребнадзор напомнил производителям молока о правильной маркировке

Указание веса на упаковке молока вместо объема является нарушением, но допускается одновременное использование двух величин, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:28

2023-02-06T13:28

2023-02-06T13:28

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рбк (медиагруппа)

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Указание веса на упаковке молока вместо объема является нарушением, но допускается одновременное использование двух величин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее издание РБК сообщило, что производители молока чаще начали указывать на упаковке вес в 1 кг, а не его объем. "Указание веса на упаковке молока без указания объема является нарушением действующего технического регламента, что в свою очередь чревато наложением административного штрафа", - говорится в сообщении. Общие требования к указанию маркировки пищевой продукции указаны в техническом регламенте, согласно которому выбор величины осуществляется по правилам: если пищевая продукция жидкая, то указывается ее объем; если пастообразная, вязкая или вязкопластичной консистенции - либо объем, либо масса; если твердая, сыпучая, является смесью твердого и жидкого вещества – масса, пояснили в пресс-службе. При этом допускается одновременное использование двух величин для указания количества пищевой продукции, например, масса и количество штук, масса и объем, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230124/moloko-1846966725.html

https://ria.ru/20230109/ovoschi-1842457294.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рбк (медиагруппа), россия