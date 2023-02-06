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Роспотребнадзор напомнил производителям молока о правильной маркировке - РИА Новости, 06.02.2023
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Роспотребнадзор напомнил производителям молока о правильной маркировке
Роспотребнадзор напомнил производителям молока о правильной маркировке - РИА Новости, 06.02.2023
Роспотребнадзор напомнил производителям молока о правильной маркировке
Указание веса на упаковке молока вместо объема является нарушением, но допускается одновременное использование двух величин, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:28
2023-02-06T13:28
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рбк (медиагруппа)
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Указание веса на упаковке молока вместо объема является нарушением, но допускается одновременное использование двух величин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее издание РБК сообщило, что производители молока чаще начали указывать на упаковке вес в 1 кг, а не его объем. "Указание веса на упаковке молока без указания объема является нарушением действующего технического регламента, что в свою очередь чревато наложением административного штрафа", - говорится в сообщении. Общие требования к указанию маркировки пищевой продукции указаны в техническом регламенте, согласно которому выбор величины осуществляется по правилам: если пищевая продукция жидкая, то указывается ее объем; если пастообразная, вязкая или вязкопластичной консистенции - либо объем, либо масса; если твердая, сыпучая, является смесью твердого и жидкого вещества – масса, пояснили в пресс-службе. При этом допускается одновременное использование двух величин для указания количества пищевой продукции, например, масса и количество штук, масса и объем, уточнили в ведомстве.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рбк (медиагруппа), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), РБК (медиагруппа), Россия
13:28 06.02.2023
 
Роспотребнадзор напомнил производителям молока о правильной маркировке

Роспотребнадзор: указание веса на упаковке молока вместо объема является нарушением

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПокупательница в молочном отделе в магазине
Покупательница в молочном отделе в магазине - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в молочном отделе в магазине . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Указание веса на упаковке молока вместо объема является нарушением, но допускается одновременное использование двух величин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее издание РБК сообщило, что производители молока чаще начали указывать на упаковке вес в 1 кг, а не его объем.
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"Указание веса на упаковке молока без указания объема является нарушением действующего технического регламента, что в свою очередь чревато наложением административного штрафа", - говорится в сообщении.
Общие требования к указанию маркировки пищевой продукции указаны в техническом регламенте, согласно которому выбор величины осуществляется по правилам: если пищевая продукция жидкая, то указывается ее объем; если пастообразная, вязкая или вязкопластичной консистенции - либо объем, либо масса; если твердая, сыпучая, является смесью твердого и жидкого вещества – масса, пояснили в пресс-службе.
При этом допускается одновременное использование двух величин для указания количества пищевой продукции, например, масса и количество штук, масса и объем, уточнили в ведомстве.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РБК (медиагруппа)Россия
 
 
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