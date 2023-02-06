https://ria.ru/20230206/mks-1850149950.html

Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года

Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года - РИА Новости, 06.02.2023

Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года

Россия за два года провела достаточно работ по ремонту и дооснащению российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы продлить его работу до... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T21:48

2023-02-06T21:48

2023-02-06T21:48

россия

роскосмос

ркк "энергия"

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия за два года провела достаточно работ по ремонту и дооснащению российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы продлить его работу до 2028 года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что Совет главных конструкторов РКК "Энергия" рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. "Мы за эти 2 года... очень серьезно стали заниматься Международной космической станцией, нашим сегментом, и провели достаточно большое количество ремонтных работ, работ по дооснащению", - сказал Соловьев. По его словам, было придумано много разного рода методов продолжения полётов и увеличения времени работоспособности бортовых систем. "Мы пришли к выводу, что эксплуатацию космической станции до 2028 года можно продолжать, это, конечно, требует определённых вложений, финансовых ресурсов, но, тем не менее, полет можно продолжать до 2028 года", - заявил Соловьёв.

https://ria.ru/20230119/mks-1845965774.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)