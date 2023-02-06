https://ria.ru/20230206/mks-1850149950.html
Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года
Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года - РИА Новости, 06.02.2023
Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года
Россия за два года провела достаточно работ по ремонту и дооснащению российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы продлить его работу до... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:48
2023-02-06T21:48
2023-02-06T21:48
россия
роскосмос
ркк "энергия"
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия за два года провела достаточно работ по ремонту и дооснащению российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы продлить его работу до 2028 года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что Совет главных конструкторов РКК "Энергия" рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. "Мы за эти 2 года... очень серьезно стали заниматься Международной космической станцией, нашим сегментом, и провели достаточно большое количество ремонтных работ, работ по дооснащению", - сказал Соловьев. По его словам, было придумано много разного рода методов продолжения полётов и увеличения времени работоспособности бортовых систем. "Мы пришли к выводу, что эксплуатацию космической станции до 2028 года можно продолжать, это, конечно, требует определённых вложений, финансовых ресурсов, но, тем не менее, полет можно продолжать до 2028 года", - заявил Соловьёв.
https://ria.ru/20230119/mks-1845965774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)
Россия, Роскосмос, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС)
Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года
Генконструктор Соловьев: Россия нашла способ продлить работу МКС до 2028 года
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия за два года провела достаточно работ по ремонту и дооснащению российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы продлить его работу до 2028 года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев.
Ранее в "Роскосмосе
" заявили, что Совет главных конструкторов РКК "Энергия"
рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года.
"Мы за эти 2 года... очень серьезно стали заниматься Международной космической станцией, нашим сегментом, и провели достаточно большое количество ремонтных работ, работ по дооснащению", - сказал Соловьев.
По его словам, было придумано много разного рода методов продолжения полётов и увеличения времени работоспособности бортовых систем.
"Мы пришли к выводу, что эксплуатацию космической станции до 2028 года можно продолжать, это, конечно, требует определённых вложений, финансовых ресурсов, но, тем не менее, полет можно продолжать до 2028 года", - заявил Соловьёв.