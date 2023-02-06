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"Энергия" предложила эксплуатировать российский сегмент МКС до 2028 года - РИА Новости, 06.02.2023
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"Энергия" предложила эксплуатировать российский сегмент МКС до 2028 года
"Энергия" предложила эксплуатировать российский сегмент МКС до 2028 года - РИА Новости, 06.02.2023
"Энергия" предложила эксплуатировать российский сегмент МКС до 2028 года
Совет главных конструкторов РКК "Энергия" рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:04
2023-02-06T17:17
космос - риа наука
ркк "энергия"
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
россия
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совет главных конструкторов РКК "Энергия" рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщает "Роскосмос"."Совет главных конструкторов (РКК "Энергия" - ред.) рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале. Это первый шаг в подготовке соответствующего решения правительства РФ.Как уточнили в корпорации, в работе совета в РКК "Энергия" приняли участие руководство "Роскосмоса", подразделений предприятия, организаций и соисполнителей работ по проекту МКС, которые выступили с докладами о результатах полета и текущем техническом состоянии российского сегмента станции."Решение совета главных конструкторов рассмотрят на заседании научно-технического совета "Роскосмоса", по результатам которого госкорпорация подготовит соответствующее обращение в правительство", - добавили в "Роскосмосе".Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли, что 6 февраля 2023 года пройдет закрытое заседание совета главных конструкторов РКК "Энергия". На встрече, по версии издания, должно было обсуждаться техническое состояние МКС, а итогом заседания должно было стать решение продолжать эксплуатацию станции до 2028 года, либо рекомендовать прекратить российское участие в ней.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.Ожидается, что пилотируемая космическая программа РФ продолжится со строительством российской орбитальной станции. Сейчас идеи ее эскизное проектирование, которое должно завершиться к концу 2023 года. РОС разместят на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС, чтобы с борта станции лучше просматривалась территория РФ. Борисов сообщал, что к 12 апреля (Дню космонавтики) 2023 года пойдет в правительство и к президенту доказывать необходимость выделения средств на создание новой станции.
https://ria.ru/20230124/stantsiya-1847048655.html
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космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия, юрий борисов (роскосмос)
Космос - РИА Наука, РКК "Энергия", Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Россия, Юрий Борисов (Роскосмос)
17:04 06.02.2023 (обновлено: 17:17 06.02.2023)
 
"Энергия" предложила эксплуатировать российский сегмент МКС до 2028 года

"Энергия" рекомендовала продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совет главных конструкторов РКК "Энергия" рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщает "Роскосмос".
"Совет главных конструкторов (РКК "Энергия" - ред.) рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале. Это первый шаг в подготовке соответствующего решения правительства РФ.
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Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
Как уточнили в корпорации, в работе совета в РКК "Энергия" приняли участие руководство "Роскосмоса", подразделений предприятия, организаций и соисполнителей работ по проекту МКС, которые выступили с докладами о результатах полета и текущем техническом состоянии российского сегмента станции.
"Решение совета главных конструкторов рассмотрят на заседании научно-технического совета "Роскосмоса", по результатам которого госкорпорация подготовит соответствующее обращение в правительство", - добавили в "Роскосмосе".
Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли, что 6 февраля 2023 года пройдет закрытое заседание совета главных конструкторов РКК "Энергия". На встрече, по версии издания, должно было обсуждаться техническое состояние МКС, а итогом заседания должно было стать решение продолжать эксплуатацию станции до 2028 года, либо рекомендовать прекратить российское участие в ней.
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Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.
Ожидается, что пилотируемая космическая программа РФ продолжится со строительством российской орбитальной станции. Сейчас идеи ее эскизное проектирование, которое должно завершиться к концу 2023 года. РОС разместят на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС, чтобы с борта станции лучше просматривалась территория РФ. Борисов сообщал, что к 12 апреля (Дню космонавтики) 2023 года пойдет в правительство и к президенту доказывать необходимость выделения средств на создание новой станции.
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Итоги года в космонавтике
 
Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)РоссияЮрий Борисов (Роскосмос)
 
 
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