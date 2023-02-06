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Мицотакис поговорил по телефону с Эрдоганом впервые после разрыва отношений - РИА Новости, 06.02.2023
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Мицотакис поговорил по телефону с Эрдоганом впервые после разрыва отношений
Мицотакис поговорил по телефону с Эрдоганом впервые после разрыва отношений - РИА Новости, 06.02.2023
Мицотакис поговорил по телефону с Эрдоганом впервые после разрыва отношений
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба греческого премьера. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:21
2023-02-06T19:21
в мире
турция
греция
сирия
реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
сильное землетрясение в турции и сирии
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АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба греческого премьера. Это их первый телефонный разговор после разрыва отношений в мае 2022 года. "В ходе общения премьер-министр выразил скорбь по поводу разрушительного землетрясения в Турции и передал г-ну Эрдогану поддержку и соболезнования правительства и греческого народа в связи с человеческими жертвами. Премьер-министр подтвердил готовность Греции немедленно оказать Турции всевозможную помощь - в дополнение к уже отправившейся в регион команде - в преодолении последствий разрушительного землетрясения", - сообщила пресс-служба. Ранее Греция сообщила о подготовке к отправке самолета с группой спасателей и врачей, медикаментами. "Эрдоган поблагодарил премьер-министра за поддержку и незамедлительную помощь", - говорится в сообщении. Эрдоган в мае 2022 года отказался общаться с Мицотакисом. Президент Турции заявил, что премьер Греции нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности и для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Турция сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание. После землетрясения Мицотакис во время телеконференции с соответствующими министерствами потребовал предоставить Турцию всю помощь и силы, которые она запросит. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850116217.html
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в мире, турция, греция, сирия, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Греция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
19:21 06.02.2023
 
Мицотакис поговорил по телефону с Эрдоганом впервые после разрыва отношений

Премьер Греции Мицотакис поговорил по телефону с Эрдоганом впервые после разрыва отношений

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Греция Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба греческого премьера.
Это их первый телефонный разговор после разрыва отношений в мае 2022 года.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
"В ходе общения премьер-министр выразил скорбь по поводу разрушительного землетрясения в Турции и передал г-ну Эрдогану поддержку и соболезнования правительства и греческого народа в связи с человеческими жертвами. Премьер-министр подтвердил готовность Греции немедленно оказать Турции всевозможную помощь - в дополнение к уже отправившейся в регион команде - в преодолении последствий разрушительного землетрясения", - сообщила пресс-служба.
Ранее Греция сообщила о подготовке к отправке самолета с группой спасателей и врачей, медикаментами.
"Эрдоган поблагодарил премьер-министра за поддержку и незамедлительную помощь", - говорится в сообщении.
Эрдоган в мае 2022 года отказался общаться с Мицотакисом. Президент Турции заявил, что премьер Греции нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности и для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Турция сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.
Российские военнослужащие в Сирии помогают разбирать завалы после землетрясения
Вчера, 18:12
В Сирии российских военных привлекли к устранению последствий землетрясения
После землетрясения Мицотакис во время телеконференции с соответствующими министерствами потребовал предоставить Турцию всю помощь и силы, которые она запросит.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
 
В миреТурцияГрецияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганКириакос МицотакисСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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