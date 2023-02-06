https://ria.ru/20230206/mitsotakis-1850129874.html

Мицотакис поговорил по телефону с Эрдоганом впервые после разрыва отношений

Мицотакис поговорил по телефону с Эрдоганом впервые после разрыва отношений - РИА Новости, 06.02.2023

Мицотакис поговорил по телефону с Эрдоганом впервые после разрыва отношений

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба греческого премьера. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:21

2023-02-06T19:21

2023-02-06T19:21

в мире

турция

греция

сирия

реджеп тайип эрдоган

кириакос мицотакис

сильное землетрясение в турции и сирии

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АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба греческого премьера. Это их первый телефонный разговор после разрыва отношений в мае 2022 года. "В ходе общения премьер-министр выразил скорбь по поводу разрушительного землетрясения в Турции и передал г-ну Эрдогану поддержку и соболезнования правительства и греческого народа в связи с человеческими жертвами. Премьер-министр подтвердил готовность Греции немедленно оказать Турции всевозможную помощь - в дополнение к уже отправившейся в регион команде - в преодолении последствий разрушительного землетрясения", - сообщила пресс-служба. Ранее Греция сообщила о подготовке к отправке самолета с группой спасателей и врачей, медикаментами. "Эрдоган поблагодарил премьер-министра за поддержку и незамедлительную помощь", - говорится в сообщении. Эрдоган в мае 2022 года отказался общаться с Мицотакисом. Президент Турции заявил, что премьер Греции нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности и для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Турция сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание. После землетрясения Мицотакис во время телеконференции с соответствующими министерствами потребовал предоставить Турцию всю помощь и силы, которые она запросит. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850116217.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, турция, греция, сирия, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, сильное землетрясение в турции и сирии