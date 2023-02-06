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"Мираторг" предупредил о волне мошенничеств от его имени - РИА Новости, 06.02.2023
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"Мираторг" предупредил о волне мошенничеств от его имени
"Мираторг" предупредил о волне мошенничеств от его имени - РИА Новости, 06.02.2023
"Мираторг" предупредил о волне мошенничеств от его имени
Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" предупредил о мошеннической схеме, в рамках которой потенциальным поставщикам предлагают от... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:26
2023-02-06T17:26
экономика
технологии
россия
мираторг
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" предупредил о мошеннической схеме, в рамках которой потенциальным поставщикам предлагают от его имени приобрести сертификат соответствия на товар или услугу. "Мошенники представляются сотрудниками АПХ "Мираторг" и делают рассылку о проводимых компанией закупках на электронную почту потенциальных поставщиков. В случае, если находится заинтересованное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то ему поступает предложение о необходимости приобретения сертификата соответствия на поставляемый продукт или услугу. Сотрудник поясняет, что данный сертификат является требованием компании", - описывает компания мошенническую схему. "Мираторг" подчеркивает, что не имеет никакого отношения к данным лицам или компаниям. В сообщении говорится, что сейчас у так называемых тендерных мошенников в ходу документ под аббревиатурой СТО ФСС.004.0.07-2021 (возможны и другие номенклатурные номера), который подтверждает аудит сторонней "сертифицированной организации" о том, что компания- потенциальный поставщик является добросовестным контрагентом. "Этот "сертификат" стоит меньше, чем бумага, на которой он напечатан – "Мираторг" не включает ни его, ни подобные документы в список требований для участия в своих тендерах", - подчеркивается в сообщении. Агрохолдинг подчеркивает, что не одинок в использовании мошенниками авторитетного имени компании: согласно сообщению, это поставленная на рельсы промышленных масштабов схема мошенничества по отъему денег у малого и среднего бизнеса. "Не попасться на обман очень просто – проверяйте адрес почты, с которого получаете запрос на участие в торгах. Крупные компании отправляют запросы только с корпоративной почты, домен которой можете найти на официальных сайтах в разделе "Контакты", - говорится в сообщении.
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экономика, технологии, россия, мираторг, мошенники, мошенничество
Экономика, Технологии, Россия, Мираторг, мошенники, Мошенничество
17:26 06.02.2023
 
"Мираторг" предупредил о волне мошенничеств от его имени

"Мираторг" предупредил о мошеннической схеме, в которой поставщикам предлагают сертификаты

© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"Завод по производству кормов для животных компании "Мираторг"
Завод по производству кормов для животных компании Мираторг
© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"
Завод по производству кормов для животных компании "Мираторг". Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" предупредил о мошеннической схеме, в рамках которой потенциальным поставщикам предлагают от его имени приобрести сертификат соответствия на товар или услугу.
"Мошенники представляются сотрудниками АПХ "Мираторг" и делают рассылку о проводимых компанией закупках на электронную почту потенциальных поставщиков. В случае, если находится заинтересованное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то ему поступает предложение о необходимости приобретения сертификата соответствия на поставляемый продукт или услугу. Сотрудник поясняет, что данный сертификат является требованием компании", - описывает компания мошенническую схему.
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"Мираторг" подчеркивает, что не имеет никакого отношения к данным лицам или компаниям.
В сообщении говорится, что сейчас у так называемых тендерных мошенников в ходу документ под аббревиатурой СТО ФСС.004.0.07-2021 (возможны и другие номенклатурные номера), который подтверждает аудит сторонней "сертифицированной организации" о том, что компания- потенциальный поставщик является добросовестным контрагентом.
"Этот "сертификат" стоит меньше, чем бумага, на которой он напечатан – "Мираторг" не включает ни его, ни подобные документы в список требований для участия в своих тендерах", - подчеркивается в сообщении.
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Агрохолдинг подчеркивает, что не одинок в использовании мошенниками авторитетного имени компании: согласно сообщению, это поставленная на рельсы промышленных масштабов схема мошенничества по отъему денег у малого и среднего бизнеса.
"Не попасться на обман очень просто – проверяйте адрес почты, с которого получаете запрос на участие в торгах. Крупные компании отправляют запросы только с корпоративной почты, домен которой можете найти на официальных сайтах в разделе "Контакты", - говорится в сообщении.
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