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Минздрав заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию - РИА Новости, 06.02.2023
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Минздрав заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию
Минздрав заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию - РИА Новости, 06.02.2023
Минздрав заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию
Минздрав России готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, если будут соответствующие запросы,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:02
2023-02-06T15:02
в мире
россия
турция
сирия
алексей кузнецов
сильное землетрясение в турции и сирии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минздрав России готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, если будут соответствующие запросы, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в 4.17 утра в понедельник в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. "Мы, безусловно, готовы направить специалистов для помощи пострадавшим, если будут соответствующие запросы", - сказал Кузнецов.
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в мире, россия, турция, сирия, алексей кузнецов, сильное землетрясение в турции и сирии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
В мире, Россия, Турция, Сирия, Алексей Кузнецов, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
15:02 06.02.2023
 
Минздрав заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию

Минздрав готов направить специалистов в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим

© AFP 2023 / MUHAMMAD HAJ KADOURПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / MUHAMMAD HAJ KADOUR
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минздрав России готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, если будут соответствующие запросы, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в 4.17 утра в понедельник в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
"Мы, безусловно, готовы направить специалистов для помощи пострадавшим, если будут соответствующие запросы", - сказал Кузнецов.
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В миреРоссияТурцияСирияАлексей КузнецовСильное землетрясение в Турции и СирииМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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