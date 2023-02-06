https://ria.ru/20230206/minzdrav-1850047494.html

Минздрав заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию

Минздрав заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию - РИА Новости, 06.02.2023

Минздрав заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию

Минздрав России готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, если будут соответствующие запросы,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:02

2023-02-06T15:02

2023-02-06T15:02

в мире

россия

турция

сирия

алексей кузнецов

сильное землетрясение в турции и сирии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минздрав России готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, если будут соответствующие запросы, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в 4.17 утра в понедельник в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. "Мы, безусловно, готовы направить специалистов для помощи пострадавшим, если будут соответствующие запросы", - сказал Кузнецов.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850031791.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, сирия, алексей кузнецов, сильное землетрясение в турции и сирии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)