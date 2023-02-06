https://ria.ru/20230206/mfts-1850127965.html

В Рязанской области создадут сеть многофункциональных семейных центров

В Рязанской области создадут сеть многофункциональных семейных центров - РИА Новости, 06.02.2023

В Рязанской области создадут сеть многофункциональных семейных центров

В Рязанской области планируется создание сети многофункциональных семейных центров, первый такой объект уже начал работать, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:06

2023-02-06T19:06

2023-02-06T19:06

рязанская область

рязанская область

павел малков

россия

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РЯЗАНЬ, 6 фев – РИА Новости. В Рязанской области планируется создание сети многофункциональных семейных центров, первый такой объект уже начал работать, сообщил губернатор Павел Малков. В понедельник Малков посетил первый созданный в регионе многофункциональный семейный центр. По данным правительства региона, он начал работать в январе и предоставляет услуги членам семей участников специальной военной операции, семьям с детьми, безработным, инвалидам, ветеранам и беременным женщинам. На одной площадке граждан принимают специалисты социальной защиты, службы занятости, юридического бюро, психологи и работники МФЦ. "Конечно, эту практику мы будем серьезно тиражировать. В первую очередь, уже сейчас работает выездной многофункциональный семейный центр. Мы видим, что востребованность очень большая. Сейчас уже планируем открывать постоянные такие же центры в районах... Главное направление - постоянное совершенствование сервисов и развитие точек предоставления этих услуг", - рассказал журналистам Малков.

https://ria.ru/20230202/soglashenie-1849277497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

рязанская область, павел малков, россия