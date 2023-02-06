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В Рязанской области создадут сеть многофункциональных семейных центров - РИА Новости, 06.02.2023
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В Рязанской области создадут сеть многофункциональных семейных центров
В Рязанской области создадут сеть многофункциональных семейных центров - РИА Новости, 06.02.2023
В Рязанской области создадут сеть многофункциональных семейных центров
В Рязанской области планируется создание сети многофункциональных семейных центров, первый такой объект уже начал работать, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:06
2023-02-06T19:06
рязанская область
рязанская область
павел малков
россия
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РЯЗАНЬ, 6 фев – РИА Новости. В Рязанской области планируется создание сети многофункциональных семейных центров, первый такой объект уже начал работать, сообщил губернатор Павел Малков. В понедельник Малков посетил первый созданный в регионе многофункциональный семейный центр. По данным правительства региона, он начал работать в январе и предоставляет услуги членам семей участников специальной военной операции, семьям с детьми, безработным, инвалидам, ветеранам и беременным женщинам. На одной площадке граждан принимают специалисты социальной защиты, службы занятости, юридического бюро, психологи и работники МФЦ. "Конечно, эту практику мы будем серьезно тиражировать. В первую очередь, уже сейчас работает выездной многофункциональный семейный центр. Мы видим, что востребованность очень большая. Сейчас уже планируем открывать постоянные такие же центры в районах... Главное направление - постоянное совершенствование сервисов и развитие точек предоставления этих услуг", - рассказал журналистам Малков.
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рязанская область, павел малков, россия
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Россия
19:06 06.02.2023
 
В Рязанской области создадут сеть многофункциональных семейных центров

Глава Рязанской области Малков посетил первый в регионе многофункциональный семейный центр

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 фев – РИА Новости. В Рязанской области планируется создание сети многофункциональных семейных центров, первый такой объект уже начал работать, сообщил губернатор Павел Малков.
В понедельник Малков посетил первый созданный в регионе многофункциональный семейный центр. По данным правительства региона, он начал работать в январе и предоставляет услуги членам семей участников специальной военной операции, семьям с детьми, безработным, инвалидам, ветеранам и беременным женщинам. На одной площадке граждан принимают специалисты социальной защиты, службы занятости, юридического бюро, психологи и работники МФЦ.
"Конечно, эту практику мы будем серьезно тиражировать. В первую очередь, уже сейчас работает выездной многофункциональный семейный центр. Мы видим, что востребованность очень большая. Сейчас уже планируем открывать постоянные такие же центры в районах... Главное направление - постоянное совершенствование сервисов и развитие точек предоставления этих услуг", - рассказал журналистам Малков.
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Рязанская областьРязанская областьПавел МалковРоссия
 
 
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