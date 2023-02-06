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В пензенском МЧС прокомментировали сообщения в соцсетях о хлопке - РИА Новости, 06.02.2023
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В пензенском МЧС прокомментировали сообщения в соцсетях о хлопке
В пензенском МЧС прокомментировали сообщения в соцсетях о хлопке - РИА Новости, 06.02.2023
В пензенском МЧС прокомментировали сообщения в соцсетях о хлопке
Главк МЧС по Пензенской области после сообщений в соцсетях о звуке "хлопка" в Пензе заявил об отсутствии каких-либо происшествий в регионе. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:58
2023-02-06T22:58
происшествия
пенза
пензенская область
сергей назаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Главк МЧС по Пензенской области после сообщений в соцсетях о звуке "хлопка" в Пензе заявил об отсутствии каких-либо происшествий в регионе. Пользователи соцсетей в понедельник сообщили о том, что слышали громкий звук "хлопка" в Пензе и за ее пределами, и стали делиться видео, на которых слышны характерные звуки. "Никаких сообщений о происшествиях не поступало. Подразделения находятся в местах постоянной дислокации. Соблюдайте спокойствие", - сказали журналистам в пресс-службе областного главка МЧС. Министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин предположил, что "хлопок", который слышали местные жители, связан с самолетом, пролетевшим на сверхзвуковой скорости. "Сегодня на территории Пензенской области сотрудниками оперативных служб происшествий зафиксировано не было. По мнению экспертов, хлопок, который слышали жители региона, мог быть вызван самолетом при преодолении звукового барьера при наборе сверхзвуковой скорости", - приводятся слова Ложкина в телеграм-канале правительства региона. Экс-заместитель начальника по летной подготовке пензенского авиаспортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) Сергей Назаров также полагает, что звук "хлопка" связан с полетом на сверхзвуковой скорости. "Если это выполняется в соответствии с требованиями использования воздушного пространства, то ничего страшного. И это раньше в Советском Союзе было стабильной практикой, когда используется в основном военная авиация на скоростях больше скорости звука. Они летают на высотах более 14 километров, поэтому для населения это не страшно, то есть (это) не хлопок, а такой воздушный динамический удар, не более того, как компрессия сработала", - сказал Назаров на аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале "Объясняем. Пензенская область". Он пояснил, что звук похож на хлопок, но "на самом деле это волна от сверхзвуковой скорости впереди крыла, и она просто проходит по территории".
https://ria.ru/20230206/travmpunkt-1850142644.html
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происшествия, пенза, пензенская область, сергей назаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, Пензенская область, Сергей Назаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:58 06.02.2023
 
В пензенском МЧС прокомментировали сообщения в соцсетях о хлопке

В пензенском МЧС заявили об отсутствии происшествий в регионе после сообщений о хлопке

CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Пенза. Архивное фото
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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Главк МЧС по Пензенской области после сообщений в соцсетях о звуке "хлопка" в Пензе заявил об отсутствии каких-либо происшествий в регионе.
Пользователи соцсетей в понедельник сообщили о том, что слышали громкий звук "хлопка" в Пензе и за ее пределами, и стали делиться видео, на которых слышны характерные звуки.
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"Никаких сообщений о происшествиях не поступало. Подразделения находятся в местах постоянной дислокации. Соблюдайте спокойствие", - сказали журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
Министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин предположил, что "хлопок", который слышали местные жители, связан с самолетом, пролетевшим на сверхзвуковой скорости.
"Сегодня на территории Пензенской области сотрудниками оперативных служб происшествий зафиксировано не было. По мнению экспертов, хлопок, который слышали жители региона, мог быть вызван самолетом при преодолении звукового барьера при наборе сверхзвуковой скорости", - приводятся слова Ложкина в телеграм-канале правительства региона.
Экс-заместитель начальника по летной подготовке пензенского авиаспортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) Сергей Назаров также полагает, что звук "хлопка" связан с полетом на сверхзвуковой скорости.
"Если это выполняется в соответствии с требованиями использования воздушного пространства, то ничего страшного. И это раньше в Советском Союзе было стабильной практикой, когда используется в основном военная авиация на скоростях больше скорости звука. Они летают на высотах более 14 километров, поэтому для населения это не страшно, то есть (это) не хлопок, а такой воздушный динамический удар, не более того, как компрессия сработала", - сказал Назаров на аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале "Объясняем. Пензенская область".
Он пояснил, что звук похож на хлопок, но "на самом деле это волна от сверхзвуковой скорости впереди крыла, и она просто проходит по территории".
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ПроисшествияПензаПензенская областьСергей НазаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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