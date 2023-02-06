https://ria.ru/20230206/mavzoley-1850139605.html
ФСО задержала пьяного мужчину, который пытался пройти к Мавзолею
ФСО задержала пьяного мужчину, который пытался пройти к Мавзолею - РИА Новости, 06.02.2023
ФСО задержала пьяного мужчину, который пытался пройти к Мавзолею
Федеральная служба охраны подтвердила сообщения о задержании на Красной площади мужчины, который якобы хотел украсть тело Ленина из Мавзолея. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:16
2023-02-06T20:16
2023-02-06T20:55
происшествия
россия
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
мавзолей ленина
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Федеральная служба охраны подтвердила сообщения о задержании на Красной площади мужчины, который якобы хотел украсть тело Ленина из Мавзолея."Действительно, был задержан мужчина. Он гулял по Красной площади, попытался пройти к фасаду, но был задержан до того, как ему это удалось", — сообщили в ведомстве.Уточняется, что мужчина был пьян, его доставили в отделение полиции.Ранее днем СМИ со ссылкой на источники сообщали, что подозреваемого задержали в ночь на понедельник. По информации изданий, он планировал пробраться в Мавзолей и "украсть тело Ленина".
https://ria.ru/20230206/propuska-1850142320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии), мавзолей ленина
Происшествия, Россия, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Мавзолей Ленина
20:16 06.02.2023 (обновлено: 20:55 06.02.2023)
ФСО задержала пьяного мужчину, который пытался пройти к Мавзолею
Федеральная служба охраны задержала пьяного мужчину при попытке проникнуть в Мавзолей
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Федеральная служба охраны подтвердила сообщения о задержании на Красной площади мужчины, который якобы хотел украсть тело Ленина из Мавзолея.
"Действительно, был задержан мужчина. Он гулял по Красной площади, попытался пройти к фасаду, но был задержан до того, как ему это удалось", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что мужчина был пьян, его доставили в отделение полиции.
Ранее днем СМИ со ссылкой на источники сообщали, что подозреваемого задержали в ночь на понедельник. По информации изданий, он планировал пробраться в Мавзолей и "украсть тело Ленина".