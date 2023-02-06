https://ria.ru/20230206/mavzoley-1850139605.html

ФСО задержала пьяного мужчину, который пытался пройти к Мавзолею

ФСО задержала пьяного мужчину, который пытался пройти к Мавзолею - РИА Новости, 06.02.2023

ФСО задержала пьяного мужчину, который пытался пройти к Мавзолею

Федеральная служба охраны подтвердила сообщения о задержании на Красной площади мужчины, который якобы хотел украсть тело Ленина из Мавзолея. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:16

2023-02-06T20:16

2023-02-06T20:55

происшествия

россия

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

мавзолей ленина

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Федеральная служба охраны подтвердила сообщения о задержании на Красной площади мужчины, который якобы хотел украсть тело Ленина из Мавзолея."Действительно, был задержан мужчина. Он гулял по Красной площади, попытался пройти к фасаду, но был задержан до того, как ему это удалось", — сообщили в ведомстве.Уточняется, что мужчина был пьян, его доставили в отделение полиции.Ранее днем СМИ со ссылкой на источники сообщали, что подозреваемого задержали в ночь на понедельник. По информации изданий, он планировал пробраться в Мавзолей и "украсть тело Ленина".

https://ria.ru/20230206/propuska-1850142320.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии), мавзолей ленина