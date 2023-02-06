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Маск заявил о готовности SpaceX отправить системы связи Starlink Турции - РИА Новости, 06.02.2023
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Маск заявил о готовности SpaceX отправить системы связи Starlink Турции
Маск заявил о готовности SpaceX отправить системы связи Starlink Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Маск заявил о готовности SpaceX отправить системы связи Starlink Турции
Американская компания SpaceX готова отправить спутниковые системы связи Starlink в Турцию для оказания помощи после землетрясения, сообщил владелец компании... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:05
2023-02-06T09:05
в мире
сирия
кахраманмараш
турция
илон маск
spacex
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американская компания SpaceX готова отправить спутниковые системы связи Starlink в Турцию для оказания помощи после землетрясения, сообщил владелец компании Илон Маск. "Starlink еще не одобрен турецким правительством. SpaceX сможет отправить их (терминалы - ред.), как только будет получено разрешение", - написал предприниматель в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей, может ли он помочь со спутниками Starlink на фоне перебоев со связью, вызванных мощным землетрясением в Турции. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии, по последним данным, погибли более 110 человек.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933680.html
сирия
кахраманмараш
турция
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в мире, сирия, кахраманмараш, турция, илон маск, spacex, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Кахраманмараш, Турция, Илон Маск, SpaceX, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
09:05 06.02.2023
 
Маск заявил о готовности SpaceX отправить системы связи Starlink Турции

Маск: SpaceX готова отправить системы Starlink в Турцию для помощи после землетрясения

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американская компания SpaceX готова отправить спутниковые системы связи Starlink в Турцию для оказания помощи после землетрясения, сообщил владелец компании Илон Маск.
"Starlink еще не одобрен турецким правительством. SpaceX сможет отправить их (терминалы - ред.), как только будет получено разрешение", - написал предприниматель в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей, может ли он помочь со спутниками Starlink на фоне перебоев со связью, вызванных мощным землетрясением в Турции.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии, по последним данным, погибли более 110 человек.
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В миреСирияКахраманмарашТурцияИлон МаскSpaceXСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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