https://ria.ru/20230206/mask-1849937041.html

Маск заявил о готовности SpaceX отправить системы связи Starlink Турции

Маск заявил о готовности SpaceX отправить системы связи Starlink Турции - РИА Новости, 06.02.2023

Маск заявил о готовности SpaceX отправить системы связи Starlink Турции

Американская компания SpaceX готова отправить спутниковые системы связи Starlink в Турцию для оказания помощи после землетрясения, сообщил владелец компании... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:05

2023-02-06T09:05

2023-02-06T09:05

в мире

сирия

кахраманмараш

турция

илон маск

spacex

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американская компания SpaceX готова отправить спутниковые системы связи Starlink в Турцию для оказания помощи после землетрясения, сообщил владелец компании Илон Маск. "Starlink еще не одобрен турецким правительством. SpaceX сможет отправить их (терминалы - ред.), как только будет получено разрешение", - написал предприниматель в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей, может ли он помочь со спутниками Starlink на фоне перебоев со связью, вызванных мощным землетрясением в Турции. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии, по последним данным, погибли более 110 человек.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933680.html

сирия

кахраманмараш

турция

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в мире, сирия, кахраманмараш, турция, илон маск, spacex, сильное землетрясение в турции и сирии