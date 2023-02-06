https://ria.ru/20230206/lutsenko-1850103812.html

Луценко: на "подъемные" работникам АПК предусмотрено 15 млн рублей

Луценко: на "подъемные" работникам АПК предусмотрено 15 млн рублей - РИА Новости, 06.02.2023

Луценко: на "подъемные" работникам АПК предусмотрено 15 млн рублей

На выплату "подъемных" специалистам, приходящим на работу в сельскохозяйственные организации Вологодской области, в 2023 году предусмотрено 15 миллионов рублей, РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:26

2023-02-06T17:26

2023-02-06T17:26

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 6 фев – РИА Новости. На выплату "подъемных" специалистам, приходящим на работу в сельскохозяйственные организации Вологодской области, в 2023 году предусмотрено 15 миллионов рублей, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Ранее на сессии Заксобрания депутаты приняли решение увеличить возраст таких специалистов, которые могут претендовать на получение единовременной выплаты, с 35 до 50 лет. Кроме этого, решением сессии снято ограничение по сроку в один год между окончанием профильного учебного заведения и заключением трудового договора с сельхозорганизацией."Для получения данной выплаты необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Во-первых, выплата устанавливается только тем, кто впервые пришел на работу в сельскохозяйственную организацию области. Во-вторых, трудоустроиться на работу нужно в соответствии с ранее полученной профильной специальностью. Получить поддержку смогут выпускники высших учебных заведений, а также колледжей и техникумов", - пояснил Луценко, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.По его данным, в прошлом году такую выплату получили больше 40 человек. "Таким образом, благодаря закону, надеемся уменьшить дефицит кадров в сельском хозяйстве", - подчеркнул Луценко.В пресс-службе добавили, что сейчас в сельскохозяйственных предприятиях области открыто около 500 вакансий. Организациям не хватает агрономов, инженеров, бухгалтеров, ветеринаров, зоотехников, животноводов.

https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849441931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, законодательное собрание вологодской области