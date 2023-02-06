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Луценко: на "подъемные" работникам АПК предусмотрено 15 млн рублей - РИА Новости, 06.02.2023
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https://ria.ru/20230206/lutsenko-1850103812.html
Луценко: на "подъемные" работникам АПК предусмотрено 15 млн рублей
Луценко: на "подъемные" работникам АПК предусмотрено 15 млн рублей - РИА Новости, 06.02.2023
Луценко: на "подъемные" работникам АПК предусмотрено 15 млн рублей
На выплату "подъемных" специалистам, приходящим на работу в сельскохозяйственные организации Вологодской области, в 2023 году предусмотрено 15 миллионов рублей, РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:26
2023-02-06T17:26
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 6 фев – РИА Новости. На выплату "подъемных" специалистам, приходящим на работу в сельскохозяйственные организации Вологодской области, в 2023 году предусмотрено 15 миллионов рублей, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Ранее на сессии Заксобрания депутаты приняли решение увеличить возраст таких специалистов, которые могут претендовать на получение единовременной выплаты, с 35 до 50 лет. Кроме этого, решением сессии снято ограничение по сроку в один год между окончанием профильного учебного заведения и заключением трудового договора с сельхозорганизацией."Для получения данной выплаты необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Во-первых, выплата устанавливается только тем, кто впервые пришел на работу в сельскохозяйственную организацию области. Во-вторых, трудоустроиться на работу нужно в соответствии с ранее полученной профильной специальностью. Получить поддержку смогут выпускники высших учебных заведений, а также колледжей и техникумов", - пояснил Луценко, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.По его данным, в прошлом году такую выплату получили больше 40 человек. "Таким образом, благодаря закону, надеемся уменьшить дефицит кадров в сельском хозяйстве", - подчеркнул Луценко.В пресс-службе добавили, что сейчас в сельскохозяйственных предприятиях области открыто около 500 вакансий. Организациям не хватает агрономов, инженеров, бухгалтеров, ветеринаров, зоотехников, животноводов.
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андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области
17:26 06.02.2023
 

Луценко: на "подъемные" работникам АПК предусмотрено 15 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 6 фев – РИА Новости. На выплату "подъемных" специалистам, приходящим на работу в сельскохозяйственные организации Вологодской области, в 2023 году предусмотрено 15 миллионов рублей, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
Ранее на сессии Заксобрания депутаты приняли решение увеличить возраст таких специалистов, которые могут претендовать на получение единовременной выплаты, с 35 до 50 лет. Кроме этого, решением сессии снято ограничение по сроку в один год между окончанием профильного учебного заведения и заключением трудового договора с сельхозорганизацией.
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"Для получения данной выплаты необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Во-первых, выплата устанавливается только тем, кто впервые пришел на работу в сельскохозяйственную организацию области. Во-вторых, трудоустроиться на работу нужно в соответствии с ранее полученной профильной специальностью. Получить поддержку смогут выпускники высших учебных заведений, а также колледжей и техникумов", - пояснил Луценко, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.
По его данным, в прошлом году такую выплату получили больше 40 человек. "Таким образом, благодаря закону, надеемся уменьшить дефицит кадров в сельском хозяйстве", - подчеркнул Луценко.
В пресс-службе добавили, что сейчас в сельскохозяйственных предприятиях области открыто около 500 вакансий. Организациям не хватает агрономов, инженеров, бухгалтеров, ветеринаров, зоотехников, животноводов.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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