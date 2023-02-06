https://ria.ru/20230206/lisichansk-1849956870.html

Мэр Лисичанска обвинил Киев в изъятии квартир у жителей, уезжавших в Россию

Мэр Лисичанска обвинил Киев в изъятии квартир у жителей, уезжавших в Россию - РИА Новости, 06.02.2023

Мэр Лисичанска обвинил Киев в изъятии квартир у жителей, уезжавших в Россию

Украинские власти изымали и перепродавали квартиры жителей ЛНР, выезжавших в Россию в 2014 году, вопрос о возврате имущества теперь решается через суд, заявил... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:34

2023-02-06T10:34

2023-02-06T10:57

специальная военная операция на украине

безопасность

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лисичанск

украина

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Украинские власти изымали и перепродавали квартиры жителей ЛНР, выезжавших в Россию в 2014 году, вопрос о возврате имущества теперь решается через суд, заявил исполняющий обязанности мэра Лисичанска в ЛНР Андрей Скорый. "По моим данным, карательные (репрессии) были в 2014 году: люди, которые выехали (из ЛНР), не могли заплатить за квартиру, их квартиры изымались и продавались", - сказал он в эфире Первого канала. Скорый уточнил, что прежние власти забирали квартиры не только у ополченцев, но и у обычных жителей, которые выезжали в Россию по идейным соображениям, а потом не могли вернуться и заплатить за жилье, поскольку по возвращении их бы сразу арестовали. "Уже есть несколько обращений по этому поводу. Направляем в суд, и будем решать вопрос о возврате имущества нашим горожанам", - добавил он.В целом, по словам и.о. мэра, Лисичанск сегодня "живет нормальной жизнью прифронтового города". "У нас убирается мусор, работает транспорт, работают магазины, доставляются товары, ремонтируются крыши, как есть возможность, если украинцы дают нам это сделать, потому что постоянно идут обстрелы", - уточнил Скорый. Кроме того, по его словам, сохраняется требование по въезду в город при предъявлении документов.

https://ria.ru/20230119/lisichansk-1845892931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, лисичанск, украина, ситуация в днр и лнр