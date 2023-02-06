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Мэр Лисичанска обвинил Киев в изъятии квартир у жителей, уезжавших в Россию - РИА Новости, 06.02.2023
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https://ria.ru/20230206/lisichansk-1849956870.html
Мэр Лисичанска обвинил Киев в изъятии квартир у жителей, уезжавших в Россию
Мэр Лисичанска обвинил Киев в изъятии квартир у жителей, уезжавших в Россию - РИА Новости, 06.02.2023
Мэр Лисичанска обвинил Киев в изъятии квартир у жителей, уезжавших в Россию
Украинские власти изымали и перепродавали квартиры жителей ЛНР, выезжавших в Россию в 2014 году, вопрос о возврате имущества теперь решается через суд, заявил... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:34
2023-02-06T10:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
лисичанск
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Украинские власти изымали и перепродавали квартиры жителей ЛНР, выезжавших в Россию в 2014 году, вопрос о возврате имущества теперь решается через суд, заявил исполняющий обязанности мэра Лисичанска в ЛНР Андрей Скорый. "По моим данным, карательные (репрессии) были в 2014 году: люди, которые выехали (из ЛНР), не могли заплатить за квартиру, их квартиры изымались и продавались", - сказал он в эфире Первого канала. Скорый уточнил, что прежние власти забирали квартиры не только у ополченцев, но и у обычных жителей, которые выезжали в Россию по идейным соображениям, а потом не могли вернуться и заплатить за жилье, поскольку по возвращении их бы сразу арестовали. "Уже есть несколько обращений по этому поводу. Направляем в суд, и будем решать вопрос о возврате имущества нашим горожанам", - добавил он.В целом, по словам и.о. мэра, Лисичанск сегодня "живет нормальной жизнью прифронтового города". "У нас убирается мусор, работает транспорт, работают магазины, доставляются товары, ремонтируются крыши, как есть возможность, если украинцы дают нам это сделать, потому что постоянно идут обстрелы", - уточнил Скорый. Кроме того, по его словам, сохраняется требование по въезду в город при предъявлении документов.
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безопасность, россия, луганская народная республика, лисичанск, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:34 06.02.2023 (обновлено: 10:57 06.02.2023)
 
Мэр Лисичанска обвинил Киев в изъятии квартир у жителей, уезжавших в Россию

И.о. мэра Лисичанска Скорый: Киев изымал квартиры у жителей города, уезжавших в Россию

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Украинские власти изымали и перепродавали квартиры жителей ЛНР, выезжавших в Россию в 2014 году, вопрос о возврате имущества теперь решается через суд, заявил исполняющий обязанности мэра Лисичанска в ЛНР Андрей Скорый.
"По моим данным, карательные (репрессии) были в 2014 году: люди, которые выехали (из ЛНР), не могли заплатить за квартиру, их квартиры изымались и продавались", - сказал он в эфире Первого канала.
Скорый уточнил, что прежние власти забирали квартиры не только у ополченцев, но и у обычных жителей, которые выезжали в Россию по идейным соображениям, а потом не могли вернуться и заплатить за жилье, поскольку по возвращении их бы сразу арестовали. "Уже есть несколько обращений по этому поводу. Направляем в суд, и будем решать вопрос о возврате имущества нашим горожанам", - добавил он.
В целом, по словам и.о. мэра, Лисичанск сегодня "живет нормальной жизнью прифронтового города". "У нас убирается мусор, работает транспорт, работают магазины, доставляются товары, ремонтируются крыши, как есть возможность, если украинцы дают нам это сделать, потому что постоянно идут обстрелы", - уточнил Скорый. Кроме того, по его словам, сохраняется требование по въезду в город при предъявлении документов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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