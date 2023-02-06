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В Иркутске вскрыли контрабанду леса в Китай на 283 миллиона рублей - РИА Новости, 06.02.2023
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В Иркутске вскрыли контрабанду леса в Китай на 283 миллиона рублей
В Иркутске вскрыли контрабанду леса в Китай на 283 миллиона рублей - РИА Новости, 06.02.2023
В Иркутске вскрыли контрабанду леса в Китай на 283 миллиона рублей
В Иркутске завели три уголовных дела о контрабанде леса в Китай на 283 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:46
2023-02-06T13:55
происшествия
иркутск
китай
россия
фсб
контрабанда
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ИРКУТСК, 6 фев – РИА Новости. В Иркутске завели три уголовных дела о контрабанде леса в Китай на 283 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.Материалы УФСБ РФ по Иркутской области и Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте стали основанием для возбуждения трех уголовных дел о контрабанде организованной группой стратегически важных ресурсов.Как заявляло неделю назад правительство региона, проблему черных лесорубов в Иркутской области удалось в значительной степени купировать: за последние пять лет число незаконных рубок сократилось в 3,1 раза, выявленный объём незаконно заготовленной древесины снизился в 6,8 раза, а ущерб - в 5,4 раза.По сообщению властей, этого удалось достичь за счет более слаженной работы патрульных групп, оснащении их современной техникой и развитии дистанционного мониторинга. Итого в 2022 году ущерб от черных лесорубов составил 815 миллиона против 4,4 миллиардов пятью годами ранее.
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происшествия, иркутск, китай, россия, фсб, контрабанда
Происшествия, Иркутск, Китай, Россия, ФСБ, контрабанда
13:46 06.02.2023 (обновлено: 13:55 06.02.2023)
 
В Иркутске вскрыли контрабанду леса в Китай на 283 миллиона рублей

В Иркутске возбудили три дела о контрабанде лесоматериала в Китай на 283 миллиона рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗаготовка леса
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заготовка леса. Архивное фото
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ИРКУТСК, 6 фев – РИА Новости. В Иркутске завели три уголовных дела о контрабанде леса в Китай на 283 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
"Члены преступной группы, в которую вошли жители Иркутска и граждане КНР, в 2016-2018 годы незаконно экспортировали за рубеж лесоматериалы на сумму свыше 283 миллиона рублей", - говорится в релизе.
Материалы УФСБ РФ по Иркутской области и Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте стали основанием для возбуждения трех уголовных дел о контрабанде организованной группой стратегически важных ресурсов.
Как заявляло неделю назад правительство региона, проблему черных лесорубов в Иркутской области удалось в значительной степени купировать: за последние пять лет число незаконных рубок сократилось в 3,1 раза, выявленный объём незаконно заготовленной древесины снизился в 6,8 раза, а ущерб - в 5,4 раза.
По сообщению властей, этого удалось достичь за счет более слаженной работы патрульных групп, оснащении их современной техникой и развитии дистанционного мониторинга. Итого в 2022 году ущерб от черных лесорубов составил 815 миллиона против 4,4 миллиардов пятью годами ранее.
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