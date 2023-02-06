13:46 06.02.2023 (обновлено: 13:55 06.02.2023)
В Иркутске вскрыли контрабанду леса в Китай на 283 миллиона рублей
В Иркутске возбудили три дела о контрабанде лесоматериала в Китай на 283 миллиона рублей
Заготовка леса. Архивное фото
ИРКУТСК, 6 фев – РИА Новости. В Иркутске завели три уголовных дела о контрабанде леса в Китай на 283 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
"Члены преступной группы, в которую вошли жители Иркутска и граждане КНР, в 2016-2018 годы незаконно экспортировали за рубеж лесоматериалы на сумму свыше 283 миллиона рублей", - говорится в релизе.
Материалы УФСБ РФ по Иркутской области и Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте стали основанием для возбуждения трех уголовных дел о контрабанде организованной группой стратегически важных ресурсов.
Как заявляло неделю назад правительство региона, проблему черных лесорубов в Иркутской области удалось в значительной степени купировать: за последние пять лет число незаконных рубок сократилось в 3,1 раза, выявленный объём незаконно заготовленной древесины снизился в 6,8 раза, а ущерб - в 5,4 раза.
По сообщению властей, этого удалось достичь за счет более слаженной работы патрульных групп, оснащении их современной техникой и развитии дистанционного мониторинга. Итого в 2022 году ущерб от черных лесорубов составил 815 миллиона против 4,4 миллиардов пятью годами ранее.
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