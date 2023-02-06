https://ria.ru/20230206/les-1850023342.html

В Иркутске вскрыли контрабанду леса в Китай на 283 миллиона рублей

В Иркутске вскрыли контрабанду леса в Китай на 283 миллиона рублей - РИА Новости, 06.02.2023

В Иркутске вскрыли контрабанду леса в Китай на 283 миллиона рублей

В Иркутске завели три уголовных дела о контрабанде леса в Китай на 283 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:46

2023-02-06T13:46

2023-02-06T13:55

происшествия

иркутск

китай

россия

фсб

контрабанда

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ИРКУТСК, 6 фев – РИА Новости. В Иркутске завели три уголовных дела о контрабанде леса в Китай на 283 миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.Материалы УФСБ РФ по Иркутской области и Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте стали основанием для возбуждения трех уголовных дел о контрабанде организованной группой стратегически важных ресурсов.Как заявляло неделю назад правительство региона, проблему черных лесорубов в Иркутской области удалось в значительной степени купировать: за последние пять лет число незаконных рубок сократилось в 3,1 раза, выявленный объём незаконно заготовленной древесины снизился в 6,8 раза, а ущерб - в 5,4 раза.По сообщению властей, этого удалось достичь за счет более слаженной работы патрульных групп, оснащении их современной техникой и развитии дистанционного мониторинга. Итого в 2022 году ущерб от черных лесорубов составил 815 миллиона против 4,4 миллиардов пятью годами ранее.

https://ria.ru/20221223/kontrabanda-1840706992.html

иркутск

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, иркутск, китай, россия, фсб, контрабанда