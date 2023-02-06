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В Берлине считают, что выполнят обязательства по поставкам Leopard 2 Киеву - РИА Новости, 06.02.2023
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https://ria.ru/20230206/leopard2-1850068524.html
В Берлине считают, что выполнят обязательства по поставкам Leopard 2 Киеву
В Берлине считают, что выполнят обязательства по поставкам Leopard 2 Киеву - РИА Новости, 06.02.2023
В Берлине считают, что выполнят обязательства по поставкам Leopard 2 Киеву
Германия исходит из того, что обязательства, которые она взяла совместно с европейскими партнерами по поставке танков Leopard 2 Киеву, будут выполнены, сообщил... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:52
2023-02-06T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
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украина
россия
сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия исходит из того, что обязательства, которые она взяла совместно с европейскими партнерами по поставке танков Leopard 2 Киеву, будут выполнены, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. "Мы исходим из того, что у нас это в координации с европейскими партнерами получится", - сказал Бюхнер на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что Германия находится в тесном контакте со своими партнерами по этому вопросу. Ранее немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, что в Берлине ставится под сомнение реализация плана по поставкам Украине танков Leopard 2 для формирования двух танковых батальонов. Отмечалось, что сомнения возникли в ведомстве канцлера и в минобороны ФРГ из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских партнеров. На этом фоне правительство Германии начало "дипломатическое наступление", чтобы реализовать запланированные поставки. Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, цены на нефть, германия, украина, россия, сергей лавров, нато, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Дмитрий Песков
15:52 06.02.2023
 
В Берлине считают, что выполнят обязательства по поставкам Leopard 2 Киеву

В правительстве ФРГ считают, что выполнят все обязательства по поставкам Leopard 2 Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия исходит из того, что обязательства, которые она взяла совместно с европейскими партнерами по поставке танков Leopard 2 Киеву, будут выполнены, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Мы исходим из того, что у нас это в координации с европейскими партнерами получится", - сказал Бюхнер на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он добавил, что Германия находится в тесном контакте со своими партнерами по этому вопросу.
Ранее немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, что в Берлине ставится под сомнение реализация плана по поставкам Украине танков Leopard 2 для формирования двух танковых батальонов. Отмечалось, что сомнения возникли в ведомстве канцлера и в минобороны ФРГ из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских партнеров. На этом фоне правительство Германии начало "дипломатическое наступление", чтобы реализовать запланированные поставки.
Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьГерманияУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОДмитрий Песков
 
 
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