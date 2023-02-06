https://ria.ru/20230206/leopard-1849919076.html

В США раскрыли главную проблему передаваемых Киеву танков Leopard

В США раскрыли главную проблему передаваемых Киеву танков Leopard - РИА Новости, 06.02.2023

В США раскрыли главную проблему передаваемых Киеву танков Leopard

Танки Leopard 1, которые Германия решила передать Украине, создадут дополнительные трудности для ВСУ, пишет американский журнал Military Watch со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T02:48

2023-02-06T02:48

2023-02-06T04:29

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Танки Leopard 1, которые Германия решила передать Украине, создадут дополнительные трудности для ВСУ, пишет американский журнал Military Watch со ссылкой на опрошенных военных экспертов.Кабмин Германии в пятницу подтвердил, что ФРГ одобрила передачу Украине танков Leopard 1. Ранее об этом писала газета Sueddeutsche Zeitung, которая указывала в этом контексте на проблемы с боеприпасами, поскольку эти танки уже не производятся.Как указали американские аналитики, обещанные украинской стороне танки являются устаревшими."Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды", - отмечается в публикации.Этот тип боеприпасов отсутствует на украинских складах. На Западе этот калибр также сложно найти, так как там еще 40 с лишним лет назад перешли на 120-миллиметровые танковые орудия.Leopard 1 – основной танк ФРГ до 1980-х годов прошлого века. Танк до настоящего времени находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооруженных сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении бундесвера вплоть до 2003 года, ему на смену еще в 1980 годах пришел Leopard 2.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, германия, россия, нато, вооруженные силы украины, танк, сша, в мире