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Минпромторг предложил адаптировать маркировку лекарств для новых регионов
Минпромторг предложил адаптировать маркировку лекарств для новых регионов - РИА Новости, 06.02.2023
Минпромторг предложил адаптировать маркировку лекарств для новых регионов
Минпромторг РФ предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки лекарств на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:22
2023-02-06T22:22
2023-02-06T22:22
экономика
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки лекарств на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что позволит адаптировать правила маркировки для новых регионов, сообщает пресс-служба министерства. "Проект постановления разработан для адаптации действующих правил маркировки лекарств средствами идентификации для хозяйствующих субъектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в связи с отсутствием на сегодняшний день необходимой инфраструктуры для работы с маркированными лекарствами", - говорится в сообщении. Отмечается, что до 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод лекарственных препаратов из оборота в новых регионах может осуществляться без нанесения маркировки и передачи сведений в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Уточняется, что в случае поставки лекарств, произведенных на новых территориях, в другие регионы страны они должны быть промаркированы средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ. В конце декабря Минпромторг РФ предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров в новых регионах России.
https://ria.ru/20230127/vremya-1847820793.html
https://ria.ru/20221225/manturov-1841160817.html
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экономика, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил адаптировать маркировку лекарств для новых регионов
Минпромторг предложил адаптировать правила маркировки лекарств для новых регионов России