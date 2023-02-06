https://ria.ru/20230206/lekarstva-1850153637.html

Минпромторг предложил адаптировать маркировку лекарств для новых регионов

Минпромторг предложил адаптировать маркировку лекарств для новых регионов - РИА Новости, 06.02.2023

Минпромторг предложил адаптировать маркировку лекарств для новых регионов

Минпромторг РФ предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки лекарств на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:22

2023-02-06T22:22

2023-02-06T22:22

экономика

здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки лекарств на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что позволит адаптировать правила маркировки для новых регионов, сообщает пресс-служба министерства. "Проект постановления разработан для адаптации действующих правил маркировки лекарств средствами идентификации для хозяйствующих субъектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в связи с отсутствием на сегодняшний день необходимой инфраструктуры для работы с маркированными лекарствами", - говорится в сообщении. Отмечается, что до 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод лекарственных препаратов из оборота в новых регионах может осуществляться без нанесения маркировки и передачи сведений в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Уточняется, что в случае поставки лекарств, произведенных на новых территориях, в другие регионы страны они должны быть промаркированы средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ. В конце декабря Минпромторг РФ предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров в новых регионах России.

https://ria.ru/20230127/vremya-1847820793.html

https://ria.ru/20221225/manturov-1841160817.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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экономика, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)