https://ria.ru/20230206/legioner-1849920266.html

Опытный образец экипировки "Легионер" создадут в 2025 году

Опытный образец экипировки "Легионер" создадут в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2023

Опытный образец экипировки "Легионер" создадут в 2025 году

Опытный образец перспективной экипировки солдата будущего "Легионер", которая придёт на смену комплекту "Ратник", может появиться в 2025 году, серийные поставки РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T03:40

2023-02-06T03:40

2023-02-06T03:40

безопасность

олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Опытный образец перспективной экипировки солдата будущего "Легионер", которая придёт на смену комплекту "Ратник", может появиться в 2025 году, серийные поставки в войска начаться в 2035-м, сообщил в интервью РИА Новости соисполнитель данного проекта, гендиректор ведущего российского предприятия производителя боевой экипировки ЗАО "Кираса" Владимир Кормушин. Кормушин пояснил, что для "Легионера" специалисты "Кирасы" будут разрабатывать те же элементы, что и для "Ратника": сам боевой защитный комплект (БЗК), зимняя маскировка и очки. Уже сегодня предприятие работает над БЗК с функцией терморегулирования, вентиляции пододежного пространства, чтобы бойцу было его комфортнее носить. По мнению собеседника агентства, основные отличия "Легионера" от "Ратника" будут заключаться в снижении массы и повышении баллистических характеристик экипировки, а также её интеграция с различными боевыми системами. При этом Кормушин скептически отнесся к ранее озвученным планам сократить сроки научно-исследовательской работы (НИР) по "Легионеру" в два раза и завершить её к концу 2023 года. Глава "Кирасы" убежден, что для качественной реализации этапа НИР потребуется порядка двух лет. "Если так сжимать (сроки разработки – ред), то ничего хорошего не получится. Безусловно, как заголовок для прессы это выглядит красиво, но тут действует банальная арифметика: если сроки сокращаются в два раза, то я либо успею спроектировать в два раза меньше, либо исследовать и испытать образцы в недостаточном объеме", - пояснил собеседник агентства. Осенью 2022 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка "солдата будущего", разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом рамках данной научно-исследовательской работы появилось новое направление – "система робототехнического обеспечения". Заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов сообщил РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.

https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)