Рейтинг@Mail.ru
В мире нарастает внимание к биоисследованиям США, заявил Косачев - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/laboratorii-1849982089.html
В мире нарастает внимание к биоисследованиям США, заявил Косачев
В мире нарастает внимание к биоисследованиям США, заявил Косачев - РИА Новости, 06.02.2023
В мире нарастает внимание к биоисследованиям США, заявил Косачев
В мире с вниманием относятся к биоисследованиям США, скрыть правду американским заказчикам этих программ уже невозможно, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:48
2023-02-06T11:48
константин косачев
совет федерации рф
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_272:0:3513:1823_1920x0_80_0_0_583b4c2204ec50e3b988f8ed9d308813.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В мире с вниманием относятся к биоисследованиям США, скрыть правду американским заказчикам этих программ уже невозможно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Я с удовлетворением могу констатировать, что внимание к нашей работе, внимание, собственно, к проблеме американских биоисследований в мире нарастает. Только за две недели, в период между нашими двумя заседаниями наши аналитики насчитали более 900 публикаций в различных СМИ, подчеркну, в международных СМИ. Понятно, что там, в зависимости от статуса издания, излагаются разные точки зрения, но число тех публикаций, которые разделяют обеспокоенность российской стороны с каждым таким анализом очевидно нарастает", - сказал политик на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. По словам Косачева, который является сопредседателем комиссии, "скрыть правду американским заказчикам этих программ уже просто невозможно".
https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_944:0:3375:1823_1920x0_80_0_0_46d8fd53302acd9f2b33122a13f48505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин косачев, совет федерации рф, сша, украина, в мире
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, США, Украина, В мире
11:48 06.02.2023
 
В мире нарастает внимание к биоисследованиям США, заявил Косачев

Сенатор Косачев заявил, что в мире нарастает внимание к биоисследованиям США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В мире с вниманием относятся к биоисследованиям США, скрыть правду американским заказчикам этих программ уже невозможно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Я с удовлетворением могу констатировать, что внимание к нашей работе, внимание, собственно, к проблеме американских биоисследований в мире нарастает. Только за две недели, в период между нашими двумя заседаниями наши аналитики насчитали более 900 публикаций в различных СМИ, подчеркну, в международных СМИ. Понятно, что там, в зависимости от статуса издания, излагаются разные точки зрения, но число тех публикаций, которые разделяют обеспокоенность российской стороны с каждым таким анализом очевидно нарастает", - сказал политик на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
По словам Косачева, который является сопредседателем комиссии, "скрыть правду американским заказчикам этих программ уже просто невозможно".
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 03:44Специальная военная операция на Украине
CNN: Украина стала лабораторией для испытания оружия США
 
Константин КосачевСовет Федерации РФСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала