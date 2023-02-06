https://ria.ru/20230206/laboratorii-1849982089.html

В мире нарастает внимание к биоисследованиям США, заявил Косачев

В мире нарастает внимание к биоисследованиям США, заявил Косачев - РИА Новости, 06.02.2023

В мире нарастает внимание к биоисследованиям США, заявил Косачев

В мире с вниманием относятся к биоисследованиям США, скрыть правду американским заказчикам этих программ уже невозможно, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:48

2023-02-06T11:48

2023-02-06T11:48

константин косачев

совет федерации рф

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В мире с вниманием относятся к биоисследованиям США, скрыть правду американским заказчикам этих программ уже невозможно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Я с удовлетворением могу констатировать, что внимание к нашей работе, внимание, собственно, к проблеме американских биоисследований в мире нарастает. Только за две недели, в период между нашими двумя заседаниями наши аналитики насчитали более 900 публикаций в различных СМИ, подчеркну, в международных СМИ. Понятно, что там, в зависимости от статуса издания, излагаются разные точки зрения, но число тех публикаций, которые разделяют обеспокоенность российской стороны с каждым таким анализом очевидно нарастает", - сказал политик на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. По словам Косачева, который является сопредседателем комиссии, "скрыть правду американским заказчикам этих программ уже просто невозможно".

https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

константин косачев, совет федерации рф, сша, украина, в мире