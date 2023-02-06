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Курс доллара поднялся выше 71 рубля
Курс доллара поднялся выше 71 рубля - РИА Новости, 06.02.2023
Курс доллара поднялся выше 71 рубля
Рубль усиливает падение к доллару, который уже тестирует уровень сопротивления 71 рубль, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:14
2023-02-06T18:14
2023-02-06T18:22
экономика
московская биржа
курс доллара
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рубль усиливает падение к доллару, который уже тестирует уровень сопротивления 71 рубль, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.14 мск рос на 41 копейку, до 71,01 рубля – максимум с 9 января. Юань прибавляет 1 копейку, до 10,43 рубля, евро падает на 64 копейки, до 76,27 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:14 06.02.2023 (обновлено: 18:22 06.02.2023)
Курс доллара поднялся выше 71 рубля
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля впервые с 9 января