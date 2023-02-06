https://ria.ru/20230206/kurs-1850116611.html

Курс доллара поднялся выше 71 рубля

Курс доллара поднялся выше 71 рубля - РИА Новости, 06.02.2023

Курс доллара поднялся выше 71 рубля

Рубль усиливает падение к доллару, который уже тестирует уровень сопротивления 71 рубль, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:14

2023-02-06T18:14

2023-02-06T18:22

экономика

московская биржа

курс доллара

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рубль усиливает падение к доллару, который уже тестирует уровень сопротивления 71 рубль, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.14 мск рос на 41 копейку, до 71,01 рубля – максимум с 9 января. Юань прибавляет 1 копейку, до 10,43 рубля, евро падает на 64 копейки, до 76,27 рубля.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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