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Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
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Туризм
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Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции
Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции
Историческая крепость Газиантепа в Турции разрушена в результате землетрясения, сообщают СМИ. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:31
2023-02-06T10:58
в мире
турция
газиантеп
юнеско
кахраманмараш
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Историческая крепость Газиантепа в Турции разрушена в результате землетрясения, сообщают СМИ. "Стало известно, что в Газиантепе, который был затронут землетрясением, обрушилась историческая крепость", - пишет газета Posta. Газиантеп входит в список "творческих городов" ЮНЕСКО. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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в мире, турция, газиантеп, юнеско, кахраманмараш, новости - туризм
В мире, Турция, Газиантеп, ЮНЕСКО, Кахраманмараш, Туризм, Новости - Туризм
09:31 06.02.2023 (обновлено: 10:58 06.02.2023)
 
Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции

Землетрясение в Турции разрушило крепость Газиантепа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

© AP Photo / Depo PhotosПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Depo Photos
Последствия землетрясения в Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Историческая крепость Газиантепа в Турции разрушена в результате землетрясения, сообщают СМИ.
"Стало известно, что в Газиантепе, который был затронут землетрясением, обрушилась историческая крепость", - пишет газета Posta.
Газиантеп входит в список "творческих городов" ЮНЕСКО.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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