https://ria.ru/20230206/krepost-1849943746.html
Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции
Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции
Историческая крепость Газиантепа в Турции разрушена в результате землетрясения, сообщают СМИ. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:31
2023-02-06T09:31
2023-02-06T10:58
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Историческая крепость Газиантепа в Турции разрушена в результате землетрясения, сообщают СМИ. "Стало известно, что в Газиантепе, который был затронут землетрясением, обрушилась историческая крепость", - пишет газета Posta. Газиантеп входит в список "творческих городов" ЮНЕСКО. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/vzryv-1849936931.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, газиантеп, юнеско, кахраманмараш, новости - туризм
В мире, Турция, Газиантеп, ЮНЕСКО, Кахраманмараш, Туризм, Новости - Туризм
09:31 06.02.2023 (обновлено: 10:58 06.02.2023)
Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции
Землетрясение в Турции разрушило крепость Газиантепа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО