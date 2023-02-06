https://ria.ru/20230206/krepost-1849943746.html

Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции

Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции - РИА Новости, 06.02.2023

Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции

Историческая крепость Газиантепа в Турции разрушена в результате землетрясения, сообщают СМИ. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:31

2023-02-06T09:31

2023-02-06T10:58

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Историческая крепость Газиантепа в Турции разрушена в результате землетрясения, сообщают СМИ. "Стало известно, что в Газиантепе, который был затронут землетрясением, обрушилась историческая крепость", - пишет газета Posta. Газиантеп входит в список "творческих городов" ЮНЕСКО. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/vzryv-1849936931.html

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газиантеп

кахраманмараш

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, газиантеп, юнеско, кахраманмараш, новости - туризм