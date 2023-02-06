https://ria.ru/20230206/kontrakt-1850105307.html
Посол в Дели: Индия и Россия выполняют контракт на поставку С-400
Посол в Дели: Индия и Россия выполняют контракт на поставку С-400 - РИА Новости, 06.02.2023
Посол в Дели: Индия и Россия выполняют контракт на поставку С-400
Индия и Россия привержены полному выполнению контракта на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:29
2023-02-06T17:29
2023-02-06T17:29
в мире
индия
россия
дели
денис алипов
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842808847_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_892ab6364abf3972c75c8f20adc8bc50.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Индия и Россия привержены полному выполнению контракта на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по этому контракту, заявил посол России Денис Алипов. "Обе стороны привержены завершению всего контракта. Мы, конечно, сделаем это. Ничто этому не мешает", - сказал посол на конференции "Следующие шаги в индийско-российском стратегическом партнерстве: старые друзья, новые горизонты". Алипов отметил, что Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по этому контракту. "По С-400 я могу сказать, что третья часть поставок будет завершена в ближайшее время", - сказал посол России. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.
https://ria.ru/20230205/arktika-1849826207.html
индия
россия
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842808847_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_052770c419efdaff4ea167e278327a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, дели, денис алипов, с-400 «триумф»
В мире, Индия, Россия, Дели, Денис Алипов, С-400 «Триумф»
Посол в Дели: Индия и Россия выполняют контракт на поставку С-400
Посол заявил, что Индия и Россия привержены полному выполнению контракта на поставку С-400
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Индия и Россия привержены полному выполнению контракта на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по этому контракту, заявил посол России Денис Алипов.
"Обе стороны привержены завершению всего контракта. Мы, конечно, сделаем это. Ничто этому не мешает", - сказал посол на конференции "Следующие шаги в индийско-российском стратегическом партнерстве: старые друзья, новые горизонты".
Алипов отметил, что Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по этому контракту.
"По С-400 я могу сказать, что третья часть поставок будет завершена в ближайшее время", - сказал посол России.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели
в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая
и Турции
.