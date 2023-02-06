https://ria.ru/20230206/kontrakt-1850105307.html

Посол в Дели: Индия и Россия выполняют контракт на поставку С-400

Посол в Дели: Индия и Россия выполняют контракт на поставку С-400 - РИА Новости, 06.02.2023

Посол в Дели: Индия и Россия выполняют контракт на поставку С-400

Индия и Россия привержены полному выполнению контракта на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:29

2023-02-06T17:29

2023-02-06T17:29

в мире

индия

россия

дели

денис алипов

с-400 «триумф»

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Индия и Россия привержены полному выполнению контракта на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по этому контракту, заявил посол России Денис Алипов. "Обе стороны привержены завершению всего контракта. Мы, конечно, сделаем это. Ничто этому не мешает", - сказал посол на конференции "Следующие шаги в индийско-российском стратегическом партнерстве: старые друзья, новые горизонты". Алипов отметил, что Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по этому контракту. "По С-400 я могу сказать, что третья часть поставок будет завершена в ближайшее время", - сказал посол России. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

https://ria.ru/20230205/arktika-1849826207.html

индия

россия

дели

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, россия, дели, денис алипов, с-400 «триумф»