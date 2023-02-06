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США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.02.2023
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США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом, заявил Госдеп
США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.02.2023
США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом, заявил Госдеп
США в ближайшие дни намерены продолжить проводить контакты с КНР по ситуации с китайским аэростатом, заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T23:06
2023-02-06T23:06
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
нед прайс
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США в ближайшие дни намерены продолжить проводить контакты с КНР по ситуации с китайским аэростатом, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. При этом Прайс добавил, что визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, который был запланирован на текущую неделю и впоследствии отменен в связи с данным происшествием, состоится, когда для этого сложатся подходящие условия. Пока Вашингтон не готов озвучить новые возможные сроки такой поездки, добавил дипломат. Воздушный шар, который, по мнению Вашингтона, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), нед прайс, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Нед Прайс, Энтони Блинкен
23:06 06.02.2023
 
США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом, заявил Госдеп

Представитель Госдепа Прайс: США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США в ближайшие дни намерены продолжить проводить контакты с КНР по ситуации с китайским аэростатом, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы ожидаем, что в предстоящие дни контакты с Китаем по инциденту с аэростатом продолжатся", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Он пояснил, что в Вашингтоне считают важным сохранять открытыми каналы коммуникации с Пекином, даже несмотря на инцидент с принадлежавшим КНР аппаратом.
При этом Прайс добавил, что визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, который был запланирован на текущую неделю и впоследствии отменен в связи с данным происшествием, состоится, когда для этого сложатся подходящие условия. Пока Вашингтон не готов озвучить новые возможные сроки такой поездки, добавил дипломат.
Воздушный шар, который, по мнению Вашингтона, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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