https://ria.ru/20230206/kontakty-1850157045.html

США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом, заявил Госдеп

США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.02.2023

США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом, заявил Госдеп

США в ближайшие дни намерены продолжить проводить контакты с КНР по ситуации с китайским аэростатом, заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T23:06

2023-02-06T23:06

2023-02-06T23:06

в мире

китай

сша

вашингтон (штат)

нед прайс

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США в ближайшие дни намерены продолжить проводить контакты с КНР по ситуации с китайским аэростатом, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. При этом Прайс добавил, что визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, который был запланирован на текущую неделю и впоследствии отменен в связи с данным происшествием, состоится, когда для этого сложатся подходящие условия. Пока Вашингтон не готов озвучить новые возможные сроки такой поездки, добавил дипломат. Воздушный шар, который, по мнению Вашингтона, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.

https://ria.ru/20230206/vizit-1850146204.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, вашингтон (штат), нед прайс, энтони блинкен