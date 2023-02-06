США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом, заявил Госдеп
Представитель Госдепа Прайс: США продолжат контакты с Китаем по инциденту с аэростатом
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США в ближайшие дни намерены продолжить проводить контакты с КНР по ситуации с китайским аэростатом, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы ожидаем, что в предстоящие дни контакты с Китаем по инциденту с аэростатом продолжатся", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Он пояснил, что в Вашингтоне считают важным сохранять открытыми каналы коммуникации с Пекином, даже несмотря на инцидент с принадлежавшим КНР аппаратом.
При этом Прайс добавил, что визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, который был запланирован на текущую неделю и впоследствии отменен в связи с данным происшествием, состоится, когда для этого сложатся подходящие условия. Пока Вашингтон не готов озвучить новые возможные сроки такой поездки, добавил дипломат.
Воздушный шар, который, по мнению Вашингтона, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. В Пекине утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.