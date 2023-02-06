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"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы - РИА Новости, 06.02.2023
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"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы
"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы - РИА Новости, 06.02.2023
"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы
"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы в рамках акции "Книги Донбассу", сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:37
2023-02-06T18:37
луганская народная республика
россия
единая россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы в рамках акции "Книги Донбассу", сообщили в пресс-службе партии. Как отметила замсекретаря партии, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, это актуально для новых регионов, где сейчас проводят ревизию библиотек. "Мы видим, какая литература там содержалась. Ее либо не было вообще, либо она была националистическая, деструктивная. Книги, где было написано, что нужно ненавидеть Россию, где не было ничего о победах нашей большой страны. Поэтому, конечно, это такой культурный пласт, который мы должны вернуть молодому поколению жителей наших новых регионов", - уточнила Лантратова.
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луганская народная республика, россия, единая россия
Луганская Народная Республика, Россия, Единая Россия
18:37 06.02.2023
 
"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы

ЕР передала более 800 тысяч книг в новые регионы в рамках акции "Книги Донбассу"

© Фото : Единая РоссияЕдиная Россия передала более 13 тысяч книг в луганскую библиотеку
Единая Россия передала более 13 тысяч книг в луганскую библиотеку - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Единая Россия
Единая Россия передала более 13 тысяч книг в луганскую библиотеку
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы в рамках акции "Книги Донбассу", сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" передала более 13 тысяч книг в луганскую библиотеку. Всего в рамках партийной акции "Книги Донбассу" в новые регионы передано более 800 тысяч книг. Новую партию детской литературы, сказок и рассказов распределят по библиотекам в городах и районах республики", - сказано в сообщении.
Как отметила замсекретаря партии, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, это актуально для новых регионов, где сейчас проводят ревизию библиотек.
"Мы видим, какая литература там содержалась. Ее либо не было вообще, либо она была националистическая, деструктивная. Книги, где было написано, что нужно ненавидеть Россию, где не было ничего о победах нашей большой страны. Поэтому, конечно, это такой культурный пласт, который мы должны вернуть молодому поколению жителей наших новых регионов", - уточнила Лантратова.
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