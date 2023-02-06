https://ria.ru/20230206/knigi-1850121463.html

"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы

"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы - РИА Новости, 06.02.2023

"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы

"Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы в рамках акции "Книги Донбассу", сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:37

2023-02-06T18:37

2023-02-06T18:37

луганская народная республика

россия

единая россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Единая Россия" передала более 800 тысяч книг в новые регионы в рамках акции "Книги Донбассу", сообщили в пресс-службе партии. Как отметила замсекретаря партии, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, это актуально для новых регионов, где сейчас проводят ревизию библиотек. "Мы видим, какая литература там содержалась. Ее либо не было вообще, либо она была националистическая, деструктивная. Книги, где было написано, что нужно ненавидеть Россию, где не было ничего о победах нашей большой страны. Поэтому, конечно, это такой культурный пласт, который мы должны вернуть молодому поколению жителей наших новых регионов", - уточнила Лантратова.

https://ria.ru/20230206/pensii-1850004288.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, россия, единая россия