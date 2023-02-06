https://ria.ru/20230206/kitay-1849952897.html

Китай заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России

Китай заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России - РИА Новости, 06.02.2023

Китай заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России

Попытки США развязать войну с Россией, а также заявления Пентагона о возможном столкновении Штатов и Китая в 2025 году усилили кризис в отношениях между Пекином РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:20

2023-02-06T10:20

2023-02-06T15:31

китай

сергей лавров

вашингтон (штат)

россия

министерство обороны сша

нато

политика

украина

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Попытки США развязать войну с Россией, а также заявления Пентагона о возможном столкновении Штатов и Китая в 2025 году усилили кризис в отношениях между Пекином и Вашингтоном, пишет издание Asia Times.По мнению журналиста Брэндона Вайхерта, последнее, что нужно делать Америке, — "это вступать в бой с обладающими ядерным оружием Китаем и Россией". По словам обозревателя, Штаты давно утратили свою доминирующую роль и превосходство в сфере безопасности.В качестве примера в материале приводится недавний инцидент с китайским аэростатом над Атлантикой. Он, как утверждает эксперт, обнажил "дыры" американского воздушного пространства."В глазах большей части мира лидерство Америки больше не кажется стабильным. На наших глазах рождается новый мировой порядок, так как мир больше не марширует под американский барабан", — резюмировал журналист.В США шар заметили в конце января. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Об аэростате доложили президенту Джо Байдену, но, по совету главы Пентагона Ллойда Остина, сбивать его над территорией страны не стали.В военном ведомстве заявили, что аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.Кроме того, в конце января официальный представитель МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружения на Украину, назвав Вашингтон главным инициатором украинского кризиса и нестабильности в мире.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20230206/ssha-1849947758.html

https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html

китай

вашингтон (штат)

россия

украина

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2023

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

китай, сергей лавров, вашингтон (штат), россия, министерство обороны сша, нато, политика, украина