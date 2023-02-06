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Китай заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России - РИА Новости, 06.02.2023
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Китай заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России
Китай заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России - РИА Новости, 06.02.2023
Китай заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России
Попытки США развязать войну с Россией, а также заявления Пентагона о возможном столкновении Штатов и Китая в 2025 году усилили кризис в отношениях между Пекином РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:20
2023-02-06T15:31
китай
сергей лавров
вашингтон (штат)
россия
министерство обороны сша
нато
политика
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Попытки США развязать войну с Россией, а также заявления Пентагона о возможном столкновении Штатов и Китая в 2025 году усилили кризис в отношениях между Пекином и Вашингтоном, пишет издание Asia Times.По мнению журналиста Брэндона Вайхерта, последнее, что нужно делать Америке, — "это вступать в бой с обладающими ядерным оружием Китаем и Россией". По словам обозревателя, Штаты давно утратили свою доминирующую роль и превосходство в сфере безопасности.В качестве примера в материале приводится недавний инцидент с китайским аэростатом над Атлантикой. Он, как утверждает эксперт, обнажил "дыры" американского воздушного пространства."В глазах большей части мира лидерство Америки больше не кажется стабильным. На наших глазах рождается новый мировой порядок, так как мир больше не марширует под американский барабан", — резюмировал журналист.В США шар заметили в конце января. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Об аэростате доложили президенту Джо Байдену, но, по совету главы Пентагона Ллойда Остина, сбивать его над территорией страны не стали.В военном ведомстве заявили, что аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.Кроме того, в конце января официальный представитель МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружения на Украину, назвав Вашингтон главным инициатором украинского кризиса и нестабильности в мире.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20230206/ssha-1849947758.html
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китай, сергей лавров, вашингтон (штат), россия, министерство обороны сша, нато, политика, украина
Китай, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), Россия, Министерство обороны США, НАТО, Политика, Украина
10:20 06.02.2023 (обновлено: 15:31 06.02.2023)
 
Китай заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России

AT: в КНР считают американских политиков безумными из-за попыток развязать войну с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Попытки США развязать войну с Россией, а также заявления Пентагона о возможном столкновении Штатов и Китая в 2025 году усилили кризис в отношениях между Пекином и Вашингтоном, пишет издание Asia Times.

"Китайскому руководству американцы кажутся просто безумными. Пекин пытается понять, действительно ли Вашингтон стремится развязать войну с Россией, или заявления администрации Байдена — это просто позерство", — сказано в статье.

По мнению журналиста Брэндона Вайхерта, последнее, что нужно делать Америке, — "это вступать в бой с обладающими ядерным оружием Китаем и Россией". По словам обозревателя, Штаты давно утратили свою доминирующую роль и превосходство в сфере безопасности.
В качестве примера в материале приводится недавний инцидент с китайским аэростатом над Атлантикой. Он, как утверждает эксперт, обнажил "дыры" американского воздушного пространства.
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"В глазах большей части мира лидерство Америки больше не кажется стабильным. На наших глазах рождается новый мировой порядок, так как мир больше не марширует под американский барабан", — резюмировал журналист.
В США шар заметили в конце января. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Об аэростате доложили президенту Джо Байдену, но, по совету главы Пентагона Ллойда Остина, сбивать его над территорией страны не стали.
В военном ведомстве заявили, что аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.
Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.
Кроме того, в конце января официальный представитель МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружения на Украину, назвав Вашингтон главным инициатором украинского кризиса и нестабильности в мире.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие, станут законной целью для российских военных.
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