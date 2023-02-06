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Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим - РИА Новости, 06.02.2023
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Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим
Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим - РИА Новости, 06.02.2023
Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим
Землетрясение на юге Турции не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим и других объектов российской группировки в Сирии, заявили в Минобороны. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:04
2023-02-06T11:13
в мире
сирия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
хмеймим
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Землетрясение на юге Турции не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим и других объектов российской группировки в Сирии, заявили в Минобороны."Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет", — говорится в релизе.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, недалеко от границы с Сирией, в 4:17 утра. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.В Турции разрушены сотни зданий в разных городах. Число погибших приближается к 300, ранения и травмы получили свыше 2,3 тысячи человек. Многие люди еще остаются од завалами. В Сирии значительно пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус — погибли порядка 240 человек, ранены более 600. Подземные толчки ощущались также в Ливане и Ираке.
https://ria.ru/20230206/tsitadel-1849948936.html
сирия
россия
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в мире, сирия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), хмеймим, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Хмеймим, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
10:04 06.02.2023 (обновлено: 11:13 06.02.2023)
 
Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим

Минобороны России: землетрясение не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим в Сирии

© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Землетрясение на юге Турции не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим и других объектов российской группировки в Сирии, заявили в Минобороны.
"Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет", — говорится в релизе.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, недалеко от границы с Сирией, в 4:17 утра. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.
В Турции разрушены сотни зданий в разных городах. Число погибших приближается к 300, ранения и травмы получили свыше 2,3 тысячи человек. Многие люди еще остаются од завалами. В Сирии значительно пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус — погибли порядка 240 человек, ранены более 600. Подземные толчки ощущались также в Ливане и Ираке.
Древняя цитадель Алеппо, поврежденная в результате землетрясения. 6 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреСирияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ХмеймимСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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