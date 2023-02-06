https://ria.ru/20230206/khmeymim-1849950010.html

Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим

Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим - РИА Новости, 06.02.2023

Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим

Землетрясение на юге Турции не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим и других объектов российской группировки в Сирии, заявили в Минобороны. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:04

2023-02-06T10:04

2023-02-06T11:13

в мире

сирия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

хмеймим

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Землетрясение на юге Турции не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим и других объектов российской группировки в Сирии, заявили в Минобороны."Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет", — говорится в релизе.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, недалеко от границы с Сирией, в 4:17 утра. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.В Турции разрушены сотни зданий в разных городах. Число погибших приближается к 300, ранения и травмы получили свыше 2,3 тысячи человек. Многие люди еще остаются од завалами. В Сирии значительно пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус — погибли порядка 240 человек, ранены более 600. Подземные толчки ощущались также в Ливане и Ираке.

https://ria.ru/20230206/tsitadel-1849948936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), хмеймим, сильное землетрясение в турции и сирии