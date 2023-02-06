10:04 06.02.2023 (обновлено: 11:13 06.02.2023)
Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим
Минобороны России: землетрясение не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Землетрясение на юге Турции не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим и других объектов российской группировки в Сирии, заявили в Минобороны.
"Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет", — говорится в релизе.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, недалеко от границы с Сирией, в 4:17 утра. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.
В Турции разрушены сотни зданий в разных городах. Число погибших приближается к 300, ранения и травмы получили свыше 2,3 тысячи человек. Многие люди еще остаются од завалами. В Сирии значительно пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус — погибли порядка 240 человек, ранены более 600. Подземные толчки ощущались также в Ливане и Ираке.