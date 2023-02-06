https://ria.ru/20230206/kherson-1849956256.html

Источник: российские военные уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Херсоне

Источник: российские военные уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Херсоне - РИА Новости, 06.02.2023

Источник: российские военные уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Херсоне

Минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов одной из украинских бригад в районе села Степановка близ Херсона, рассказал РИА... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:32

2023-02-06T10:32

2023-02-06T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

херсон

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 фев — РИА Новости. Минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов одной из украинских бригад в районе села Степановка близ Херсона, рассказал РИА Новости осведомленный источник. "Были уничтожены снаряды к гаубицам M777 калибра 155 миллиметров к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-миллиметровой гаубицы Д-30, а также уничтожены пять единиц автомобильной техники, потери составили восемь погибших военных ВСУ, девять получили ранения различной степени тяжести", — сказал он. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении складов с боеприпасами на Херсонском направлении. Так, на прошлой неделе об этом говорилось в шести из семи ежедневных сводок.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса, освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, херсон, министерство обороны рф (минобороны рф)