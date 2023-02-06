https://ria.ru/20230206/kemerovo-1850020715.html
В Кемерово продлили режим "черного неба"
В Кемерово продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 06.02.2023
В Кемерово продлили режим "черного неба"
Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово до 7 февраля, предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:39
2023-02-06T13:39
2023-02-06T13:39
кемерово
прокопьевск
новокузнецк
экология
россия
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово до 7 февраля, предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии. Режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерова, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа был введен 31 января и продлевался до 6 февраля. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 31.01.2023 до 12.00 (08.00 мск) 07.02.2023", – говорится в сообщении. Для Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа режим неблагоприятных метеоусловий не продлевается. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
https://ria.ru/20230206/nebo-1849993410.html
https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, прокопьевск, новокузнецк, экология, россия, происшествия, кемеровская область
Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк, Экология, Россия, Происшествия, Кемеровская область
В Кемерово продлили режим "черного неба"
Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для Кемерово до 7 февраля