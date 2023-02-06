Рейтинг@Mail.ru
Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/kaluga-1849933332.html
Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник
Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник - РИА Новости, 06.02.2023
Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник
В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:41
2023-02-06T10:53
специальная военная операция на украине
калуга
происшествия
владислав шапша
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.По его словам, при этом никто не пострадал, какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. На месте работают представители силовых структур, добавил Шапша.Это не первый инцидент с дронами в Калужской области. В начале октября летательный аппарат взорвался при падении на аэродроме близ областного центра. На следующей неделе силы ПВО сбили еще один неопознанный БПЛА в южной части региона. В обоих случаях, по заявлениям местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.
https://ria.ru/20230121/obstrel-1846436705.html
калуга
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, происшествия, владислав шапша, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Происшествия, Владислав Шапша, Калужская область
08:41 06.02.2023 (обновлено: 10:53 06.02.2023)
 
Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник

Губернатор Калужской области Шапша: на высоте 50 метров близ Калуги взорвался беспилотник

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", — написал он.
По его словам, при этом никто не пострадал, какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет.
На месте работают представители силовых структур, добавил Шапша.
Это не первый инцидент с дронами в Калужской области. В начале октября летательный аппарат взорвался при падении на аэродроме близ областного центра. На следующей неделе силы ПВО сбили еще один неопознанный БПЛА в южной части региона. В обоих случаях, по заявлениям местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 11:31
ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКалугаПроисшествияВладислав ШапшаКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала