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Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник
Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник - РИА Новости, 06.02.2023
Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник
В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:41
2023-02-06T08:41
2023-02-06T10:53
специальная военная операция на украине
калуга
происшествия
владислав шапша
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.По его словам, при этом никто не пострадал, какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. На месте работают представители силовых структур, добавил Шапша.Это не первый инцидент с дронами в Калужской области. В начале октября летательный аппарат взорвался при падении на аэродроме близ областного центра. На следующей неделе силы ПВО сбили еще один неопознанный БПЛА в южной части региона. В обоих случаях, по заявлениям местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калуга, происшествия, владислав шапша, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Происшествия, Владислав Шапша, Калужская область
08:41 06.02.2023 (обновлено: 10:53 06.02.2023)
Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник
Губернатор Калужской области Шапша: на высоте 50 метров близ Калуги взорвался беспилотник