https://ria.ru/20230206/kaluga-1849933332.html

Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник

Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник - РИА Новости, 06.02.2023

Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник

В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:41

2023-02-06T08:41

2023-02-06T10:53

специальная военная операция на украине

калуга

происшествия

владислав шапша

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.По его словам, при этом никто не пострадал, какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. На месте работают представители силовых структур, добавил Шапша.Это не первый инцидент с дронами в Калужской области. В начале октября летательный аппарат взорвался при падении на аэродроме близ областного центра. На следующей неделе силы ПВО сбили еще один неопознанный БПЛА в южной части региона. В обоих случаях, по заявлениям местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

https://ria.ru/20230121/obstrel-1846436705.html

калуга

калужская область

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Ольга Фомченкова

калуга, происшествия, владислав шапша, калужская область