Рейтинг@Mail.ru
Израиль направит помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/izrail-1850031223.html
Израиль направит помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Сирии
Израиль направит помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
Израиль направит помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Сирии
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что граждане Сирии, пострадавшие от землетрясения, также получат медицинскую помощь. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:09
2023-02-06T15:08
в мире
сирия
израиль
турция
биньямин нетаньяху
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846585170_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_29a4c9f30961304530601884ec4eef91.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что граждане Сирии, пострадавшие от землетрясения, также получат медицинскую помощь. "В Турции произошло очень сильное землетрясение, которое затронуло и другие районы. По просьбе турецкого правительства, я распорядился отправить (в Турцию) спасательные отряды и медицинскую помощь... Поскольку поступила просьба сделать это и для многих пострадавших от землетрясения в Сирии, я распорядился сделать то же самое и там", - сказал Нетаньяху в заявлении для прессы.Израиль и Сирия находятся в состоянии войны с момента провозглашения еврейского государства в 1948 году. Оба государства сражались в трех крупных арабо-израильских войнах в 1948, 1967 и 1973 годах, а также были вовлечены в конфликты в Ливане. В остальное время между странами соблюдалось перемирие, за исключением отдельных инцидентов на границе.Несмотря на то, что Сирия не признает легитимность существования Израиля, а Израиль запрещает своим гражданам посещать эту страну, между государствами существуют разные формы кооперации. Так, в 2016 году, северное командование Армии обороны Израиля начало проводить операции по поддержке добрососедских отношений с Сирией. Были проведены десятки операций по передаче гуманитарной помощи через границу от израильтян сирийцам, пострадавшим от гражданской войны.
https://ria.ru/20230206/siriya-1850028583.html
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850046376.html
сирия
израиль
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846585170_171:0:2839:2001_1920x0_80_0_0_c4ecb7dab6268f53cc961f6abaa4bd2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, турция, биньямин нетаньяху, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Израиль, Турция, Биньямин Нетаньяху, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:09 06.02.2023 (обновлено: 15:08 06.02.2023)
 
Израиль направит помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Сирии

Нетаньяху заявил, что Израиль направит помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии

© AP Photo / Hawar News AgencyНа месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Hawar News Agency
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что граждане Сирии, пострадавшие от землетрясения, также получат медицинскую помощь.
Турции произошло очень сильное землетрясение, которое затронуло и другие районы. По просьбе турецкого правительства, я распорядился отправить (в Турцию) спасательные отряды и медицинскую помощь... Поскольку поступила просьба сделать это и для многих пострадавших от землетрясения в Сирии, я распорядился сделать то же самое и там", - сказал Нетаньяху в заявлении для прессы.
Здание посольства РФ в Дамаске - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 14:01
Посольство России в Сирии продолжает работать в обычном режиме
Израиль и Сирия находятся в состоянии войны с момента провозглашения еврейского государства в 1948 году. Оба государства сражались в трех крупных арабо-израильских войнах в 1948, 1967 и 1973 годах, а также были вовлечены в конфликты в Ливане. В остальное время между странами соблюдалось перемирие, за исключением отдельных инцидентов на границе.
Несмотря на то, что Сирия не признает легитимность существования Израиля, а Израиль запрещает своим гражданам посещать эту страну, между государствами существуют разные формы кооперации. Так, в 2016 году, северное командование Армии обороны Израиля начало проводить операции по поддержке добрососедских отношений с Сирией. Были проведены десятки операций по передаче гуманитарной помощи через границу от израильтян сирийцам, пострадавшим от гражданской войны.
Последствия землетрясения в турецком Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 14:58
Страны ЕС направили в Турцию поисково-спасательные группы
 
В миреСирияИзраильТурцияБиньямин НетаньяхуСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала