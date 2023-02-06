https://ria.ru/20230206/izrail-1850031223.html

Израиль направит помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Сирии

Израиль направит помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Сирии - РИА Новости, 06.02.2023

Израиль направит помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Сирии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что граждане Сирии, пострадавшие от землетрясения, также получат медицинскую помощь. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:09

2023-02-06T14:09

2023-02-06T15:08

в мире

сирия

израиль

турция

биньямин нетаньяху

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что граждане Сирии, пострадавшие от землетрясения, также получат медицинскую помощь. "В Турции произошло очень сильное землетрясение, которое затронуло и другие районы. По просьбе турецкого правительства, я распорядился отправить (в Турцию) спасательные отряды и медицинскую помощь... Поскольку поступила просьба сделать это и для многих пострадавших от землетрясения в Сирии, я распорядился сделать то же самое и там", - сказал Нетаньяху в заявлении для прессы.Израиль и Сирия находятся в состоянии войны с момента провозглашения еврейского государства в 1948 году. Оба государства сражались в трех крупных арабо-израильских войнах в 1948, 1967 и 1973 годах, а также были вовлечены в конфликты в Ливане. В остальное время между странами соблюдалось перемирие, за исключением отдельных инцидентов на границе.Несмотря на то, что Сирия не признает легитимность существования Израиля, а Израиль запрещает своим гражданам посещать эту страну, между государствами существуют разные формы кооперации. Так, в 2016 году, северное командование Армии обороны Израиля начало проводить операции по поддержке добрососедских отношений с Сирией. Были проведены десятки операций по передаче гуманитарной помощи через границу от израильтян сирийцам, пострадавшим от гражданской войны.

https://ria.ru/20230206/siriya-1850028583.html

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850046376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, израиль, турция, биньямин нетаньяху, сильное землетрясение в турции и сирии