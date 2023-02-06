Рейтинг@Mail.ru
Польша пока не приняла решение о передаче истребителей Украине - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/istrebiteli-1849976861.html
Польша пока не приняла решение о передаче истребителей Украине
Польша пока не приняла решение о передаче истребителей Украине - РИА Новости, 06.02.2023
Польша пока не приняла решение о передаче истребителей Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что еще нет решения о передаче истребителей Украине. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:33
2023-02-06T11:33
специальная военная операция на украине
украина
матеуш моравецкий
польша
нато
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/52/1561895296_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b261a85c8726d2dd090e40f1728c278b.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что еще нет решения о передаче истребителей Украине. "Все решения по истребителям будут приниматься внутри НАТО, и на данный момент нет соглашения, по которому мы могли бы сказать что-то еще. Такого решения нет", - заявил Моравецкий испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, выступает ли Польша за передачу Украине истребителей. Моравецкий отметил, что при поддержке Украины странам нужно действовать последовательно, иначе "будущее Европы будет под вопросом". Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/52/1561895296_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_75f98a4c469ddba23173bb1c3200364d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, матеуш моравецкий, польша, нато, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Матеуш Моравецкий, Польша, НАТО, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:33 06.02.2023
 
Польша пока не приняла решение о передаче истребителей Украине

Премьер Польши Моравецкий заявил, что решения о передаче истребителей Украине пока нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что еще нет решения о передаче истребителей Украине.
"Все решения по истребителям будут приниматься внутри НАТО, и на данный момент нет соглашения, по которому мы могли бы сказать что-то еще. Такого решения нет", - заявил Моравецкий испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, выступает ли Польша за передачу Украине истребителей. Моравецкий отметил, что при поддержке Украины странам нужно действовать последовательно, иначе "будущее Европы будет под вопросом".
Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:51Специальная военная операция на Украине
СМИ: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМатеуш МоравецкийПольшаНАТОВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала