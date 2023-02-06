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Польша пока не приняла решение о передаче истребителей Украине

Польша пока не приняла решение о передаче истребителей Украине - РИА Новости, 06.02.2023

Польша пока не приняла решение о передаче истребителей Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что еще нет решения о передаче истребителей Украине. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:33

2023-02-06T11:33

2023-02-06T11:33

специальная военная операция на украине

украина

матеуш моравецкий

польша

нато

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что еще нет решения о передаче истребителей Украине. "Все решения по истребителям будут приниматься внутри НАТО, и на данный момент нет соглашения, по которому мы могли бы сказать что-то еще. Такого решения нет", - заявил Моравецкий испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, выступает ли Польша за передачу Украине истребителей. Моравецкий отметил, что при поддержке Украины странам нужно действовать последовательно, иначе "будущее Европы будет под вопросом". Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, матеуш моравецкий, польша, нато, в мире, ситуация в днр и лнр