Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака

"Мы очень рады здесь быть в очередной раз. Прежде всего, хотел бы передать теплый привет от президента Путина. Он вспоминает ваш разговор в конце года и рассчитывает, что по итогам сегодняшнего контакта мы сможем подготовить вашу встречу", - сказал Лавров на встрече с иракским премьером в ходе своего визита в Багдад.