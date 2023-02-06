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Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака - РИА Новости, 06.02.2023
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Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака
Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака - РИА Новости, 06.02.2023
Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает провести встречу с премьером Ирака Мухаммадом ас-Судани. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:54
2023-02-06T14:54
политика
ирак
россия
сергей лавров
владимир путин
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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает провести встречу с премьером Ирака Мухаммадом ас-Судани. Ранее Лавров провел переговоры с президентом страны Абдельлатифом Рашидом, главой МИД Фуадом Хусейном. Из Ирака российский министр отправится с визитами в Мали, Мавританию и Судан. Президент России Владимир Путин в конце ноября поговорил по телефону с премьером ас-Судани и поздравил его со вступлением в должность. Стороны тогда обсудили ситуацию на севере Ирака в свете ударов Турции и Ирана, а также вопросы расширения торгово-экономических связей.
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политика, ирак, россия, сергей лавров, владимир путин
Политика, Ирак, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
14:54 06.02.2023
 
Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака

Лавров сообщил о подготовке встречи президента России Путина и премьера Ирака ас-Судани

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает провести встречу с премьером Ирака Мухаммадом ас-Судани.
"Мы очень рады здесь быть в очередной раз. Прежде всего, хотел бы передать теплый привет от президента Путина. Он вспоминает ваш разговор в конце года и рассчитывает, что по итогам сегодняшнего контакта мы сможем подготовить вашу встречу", - сказал Лавров на встрече с иракским премьером в ходе своего визита в Багдад.
Ранее Лавров провел переговоры с президентом страны Абдельлатифом Рашидом, главой МИД Фуадом Хусейном. Из Ирака российский министр отправится с визитами в Мали, Мавританию и Судан.
Президент России Владимир Путин в конце ноября поговорил по телефону с премьером ас-Судани и поздравил его со вступлением в должность. Стороны тогда обсудили ситуацию на севере Ирака в свете ударов Турции и Ирана, а также вопросы расширения торгово-экономических связей.
 
ПолитикаИракРоссияСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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