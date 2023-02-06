https://ria.ru/20230206/irak-1850028705.html
На севере Ирака зафиксировали слабые подземные толчки
На севере Ирака зафиксировали слабые подземные толчки - РИА Новости, 06.02.2023
На севере Ирака зафиксировали слабые подземные толчки
Слабые подземные толчки зафиксированы на севере Ирака днем в понедельник, сообщило иракское информационное агентство INA. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:02
2023-02-06T14:02
2023-02-06T14:02
в мире
ирак
турция
дахук (мухафаза)
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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Слабые подземные толчки зафиксированы на севере Ирака днем в понедельник, сообщило иракское информационное агентство INA. "Слабые подземные толчки зафиксированы в провинциях Дахук и Эрбиль", - сообщило агентство. INA также передает со ссылкой на иракские метеослужбы, что в столице страны Багдаде "ощущалось" новое землетрясение магнитудой 7,7, зафиксированное в центральной части Турции в 13.24 мск. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850025795.html
ирак
турция
дахук (мухафаза)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, турция, дахук (мухафаза)
В мире, Ирак, Турция, Дахук (мухафаза)
На севере Ирака зафиксировали слабые подземные толчки
Агентство INA сообщило о слабых подземных толчках на севере Ирака