https://ria.ru/20230206/irak-1850028705.html

На севере Ирака зафиксировали слабые подземные толчки

На севере Ирака зафиксировали слабые подземные толчки - РИА Новости, 06.02.2023

На севере Ирака зафиксировали слабые подземные толчки

Слабые подземные толчки зафиксированы на севере Ирака днем в понедельник, сообщило иракское информационное агентство INA. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:02

2023-02-06T14:02

2023-02-06T14:02

в мире

ирак

турция

дахук (мухафаза)

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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Слабые подземные толчки зафиксированы на севере Ирака днем в понедельник, сообщило иракское информационное агентство INA. "Слабые подземные толчки зафиксированы в провинциях Дахук и Эрбиль", - сообщило агентство. INA также передает со ссылкой на иракские метеослужбы, что в столице страны Багдаде "ощущалось" новое землетрясение магнитудой 7,7, зафиксированное в центральной части Турции в 13.24 мск. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850025795.html

ирак

турция

дахук (мухафаза)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирак, турция, дахук (мухафаза)