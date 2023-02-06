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"Новатэк" заинтересован в работе с Индией, заявил Михельсон - РИА Новости, 06.02.2023
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"Новатэк" заинтересован в работе с Индией, заявил Михельсон
"Новатэк" заинтересован в работе с Индией, заявил Михельсон - РИА Новости, 06.02.2023
"Новатэк" заинтересован в работе с Индией, заявил Михельсон
"Новатэк" заинтересован в работе с Индией, речь не только о поставках сжиженного природного газа (СПГ), но и об оборудовании и строительстве регазификационных... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:50
2023-02-06T17:30
экономика
индия
леонид михельсон
новатэк
россия
геннадий тимченко
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БАНГАЛОР (Индия), 6 фев - РИА Новости. "Новатэк" заинтересован в работе с Индией, речь не только о поставках сжиженного природного газа (СПГ), но и об оборудовании и строительстве регазификационных терминалов, сообщил глава компании Леонид Михельсон. "Мы хотим быть не просто поставщиками СПГ на индийский рынок, в наших проектах уже есть участие инженерных компаний Индии, есть доля индийских поставщиков по позициям по оборудованию. Мы хотим это расширять и увеличивать. Мы хотим инвестировать в индийский рынок с точки зрения развития потребления, в регазификационные терминалы", – сказал Михельсон журналистам в рамках India Energy Week.По словам Михельсона, компании также интересны инвестиции в СПГ-заправки, поскольку у нее уже есть опыт реализации проектов в этой отрасли как в России, так и в других странах."И, конечно, приглашаем индийские компании для участия в наших проектах", - отметил он."Новатэк" - одна из крупнейших независимых газодобывающих компаний в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Точная доля владения Михельсона в ней не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
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экономика, индия, леонид михельсон, новатэк, россия, геннадий тимченко, total , газпром
Экономика, Индия, Леонид Михельсон, Новатэк, Россия, Геннадий Тимченко, Total , Газпром
13:50 06.02.2023 (обновлено: 17:30 06.02.2023)
 
"Новатэк" заинтересован в работе с Индией, заявил Михельсон

Михельсон: "Новатэк" заинтересован в работе с Индией, и речь не только о поставках СПГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛеонид Михельсон
Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Леонид Михельсон. Архивное фото
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БАНГАЛОР (Индия), 6 фев - РИА Новости. "Новатэк" заинтересован в работе с Индией, речь не только о поставках сжиженного природного газа (СПГ), но и об оборудовании и строительстве регазификационных терминалов, сообщил глава компании Леонид Михельсон.
"Мы хотим быть не просто поставщиками СПГ на индийский рынок, в наших проектах уже есть участие инженерных компаний Индии, есть доля индийских поставщиков по позициям по оборудованию. Мы хотим это расширять и увеличивать. Мы хотим инвестировать в индийский рынок с точки зрения развития потребления, в регазификационные терминалы", – сказал Михельсон журналистам в рамках India Energy Week.По словам Михельсона, компании также интересны инвестиции в СПГ-заправки, поскольку у нее уже есть опыт реализации проектов в этой отрасли как в России, так и в других странах.
"И, конечно, приглашаем индийские компании для участия в наших проектах", - отметил он.
"Новатэк" - одна из крупнейших независимых газодобывающих компаний в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Точная доля владения Михельсона в ней не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
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ЭкономикаИндияЛеонид МихельсонНоватэкРоссияГеннадий ТимченкоTotalГазпром
 
 
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