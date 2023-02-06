Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/gusov-1850132467.html
Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова
Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова - РИА Новости, 06.02.2023
Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова
Защита администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова обжаловала его арест по уголовному делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:42
2023-02-06T19:42
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849591111_0:246:1280:966_1920x0_80_0_0_ad82aca138f83fd53c3071753bbaa274.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Защита администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова обжаловала его арест по уголовному делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. "Зарегистрирована жалоба представителей защиты в интересах Гусова", - сказала собеседница агентства В минувшую пятницу Тверской суд Москвы арестовал до 2 апреля Гусова. Его задержали после того, как в полицию в феврале обратился российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей, сообщал столичный главк МВД. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Фигуранта дела, которого в МВД называют руководителем известного PR-агентства, следствие считает координатором деятельности группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Оперативники установили, что одну часть от 12 миллионов получил задержанный, остальную - организатор криминальной схемы, который скрывается от правоохранительных органов за рубежом.
https://ria.ru/20230118/bayazitova-1845794701.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849591111_0:6:1280:966_1920x0_80_0_0_ca8bdde3141b9211fe3870142ddb999d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
19:42 06.02.2023
 
Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова

Защита администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова обжаловала его арест

Администратор Telegram-канала "Новый век" Александр Гусов в суде
Администратор Telegram-канала Новый век Александр Гусов в суде
Администратор Telegram-канала "Новый век" Александр Гусов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Защита администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова обжаловала его арест по уголовному делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"Зарегистрирована жалоба представителей защиты в интересах Гусова", - сказала собеседница агентства
В минувшую пятницу Тверской суд Москвы арестовал до 2 апреля Гусова.
Его задержали после того, как в полицию в феврале обратился российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей, сообщал столичный главк МВД. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Фигуранта дела, которого в МВД называют руководителем известного PR-агентства, следствие считает координатором деятельности группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Оперативники установили, что одну часть от 12 миллионов получил задержанный, остальную - организатор криминальной схемы, который скрывается от правоохранительных органов за рубежом.
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 17:31
Фадеев попросил генпрокурора взять на контроль дело журналистки Баязитовой
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала