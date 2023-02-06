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Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова
Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова - РИА Новости, 06.02.2023
Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова
Защита администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова обжаловала его арест по уголовному делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:42
2023-02-06T19:42
2023-02-06T19:42
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Защита администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова обжаловала его арест по уголовному делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. "Зарегистрирована жалоба представителей защиты в интересах Гусова", - сказала собеседница агентства В минувшую пятницу Тверской суд Москвы арестовал до 2 апреля Гусова. Его задержали после того, как в полицию в феврале обратился российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей, сообщал столичный главк МВД. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Фигуранта дела, которого в МВД называют руководителем известного PR-агентства, следствие считает координатором деятельности группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Оперативники установили, что одну часть от 12 миллионов получил задержанный, остальную - организатор криминальной схемы, который скрывается от правоохранительных органов за рубежом.
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Происшествия, Москва, Россия
Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова
Защита администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова обжаловала его арест
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Защита администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова обжаловала его арест по уголовному делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"Зарегистрирована жалоба представителей защиты в интересах Гусова", - сказала собеседница агентства
В минувшую пятницу Тверской суд Москвы арестовал до 2 апреля Гусова.
Его задержали после того, как в полицию в феврале обратился российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей, сообщал столичный главк МВД. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ
(вымогательство).
Фигуранта дела, которого в МВД называют руководителем известного PR-агентства, следствие считает координатором деятельности группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Оперативники установили, что одну часть от 12 миллионов получил задержанный, остальную - организатор криминальной схемы, который скрывается от правоохранительных органов за рубежом.