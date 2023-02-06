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Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву - РИА Новости, 06.02.2023
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Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву - РИА Новости, 06.02.2023
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:27
2023-02-06T11:45
москва
магатэ
в мире
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Согласование (дат) в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе - могу подтвердить. В Москву. График пока не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится. И мы рассчитываем на как всегда глубокий и профессиональный разговор с гендиректором МАГАТЭ", - сказал Рябков журналистам.По его словам, зона безопасности вокруг Запорожской АЭС - "ключевой вопрос" предстоящих переговоров.
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москва, магатэ, в мире, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, МАГАТЭ, В мире, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:27 06.02.2023 (обновлено: 11:45 06.02.2023)
 
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву

Замглавы МИД Рябков анонсировал визит в Москву гендиректора МАГАТЭ Гросси на этой неделе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Согласование (дат) в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе - могу подтвердить. В Москву. График пока не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится. И мы рассчитываем на как всегда глубокий и профессиональный разговор с гендиректором МАГАТЭ", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, зона безопасности вокруг Запорожской АЭС - "ключевой вопрос" предстоящих переговоров.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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МоскваМАГАТЭВ миреРоссияСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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