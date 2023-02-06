https://ria.ru/20230206/grossi-1849974298.html
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву - РИА Новости, 06.02.2023
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:27
2023-02-06T11:27
2023-02-06T11:45
москва
магатэ
в мире
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_80e0abeb1c19b73deefa150c8022258b.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Согласование (дат) в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе - могу подтвердить. В Москву. График пока не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится. И мы рассчитываем на как всегда глубокий и профессиональный разговор с гендиректором МАГАТЭ", - сказал Рябков журналистам.По его словам, зона безопасности вокруг Запорожской АЭС - "ключевой вопрос" предстоящих переговоров.
https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_042e7e2cab3516bfc9acc79d106604f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, магатэ, в мире, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, МАГАТЭ, В мире, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:27 06.02.2023 (обновлено: 11:45 06.02.2023)
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву
Замглавы МИД Рябков анонсировал визит в Москву гендиректора МАГАТЭ Гросси на этой неделе