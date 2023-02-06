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Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву

Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву - РИА Новости, 06.02.2023

Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:27

2023-02-06T11:27

2023-02-06T11:45

москва

магатэ

в мире

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Согласование (дат) в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе - могу подтвердить. В Москву. График пока не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится. И мы рассчитываем на как всегда глубокий и профессиональный разговор с гендиректором МАГАТЭ", - сказал Рябков журналистам.По его словам, зона безопасности вокруг Запорожской АЭС - "ключевой вопрос" предстоящих переговоров.

https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, магатэ, в мире, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)