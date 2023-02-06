https://ria.ru/20230206/gretsiya-1850002975.html
В Греции из-за сильного снегопада закрыли школы и магазины
В Греции из-за сильного снегопада закрыли школы и магазины - РИА Новости, 06.02.2023
В Греции из-за сильного снегопада закрыли школы и магазины
Сильный снегопад прошел в Афинах и в большинстве регионов Греции, в связи с этим в понедельник закрыты школы, переводятся на удаленную работу сотрудники... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:48
2023-02-06T12:48
2023-02-06T12:48
в мире
греция
афины
аттика
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АФИНЫ, 6 фев – РИА Новости. Сильный снегопад прошел в Афинах и в большинстве регионов Греции, в связи с этим в понедельник закрыты школы, переводятся на удаленную работу сотрудники предприятий и учреждений, запрещена курьерская доставка, полиция штрафует за выезд машин без цепей противоскольжения, отменяются различные мероприятия. Непогоду принес циклон "Барбара", жителям различных регионов по телефону чрезвычайных служб 112 разослали экстренное оповещение о сильном снегопаде с призывом не выезжать без крайней необходимости. Власти объявили о введении мер по борьбе с последствиями снегопада. В понедельник школы в районах, где прошел снег, перейдут на дистанционное обучение. Во всей северной и северо-восточной Аттике, включая северные пригороды Афин, в понедельник будут закрыты магазины, "исключительно для обслуживания неотложных и срочных нужд населения" смогут работать до 18.00 аптеки, продовольственные магазины и супермаркеты, автозаправочные станции и магазины, продающие инструменты и цепи противоскольжения для автомобилей. С 18.00 в этих районах запрещена продажа товаров с доставкой и работа курьерских служб. Государственным службам и частным предприятиям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу, если она возможна. Дорожная полиция с 4 февраля требует, чтобы автомобили всех категорий при выезде на дороги были оснащены противоскользящими цепями. Штраф составляет 80 евро, в субботу жители Афин стояли в очередях за цепями. Запрещено движение автомобилей массой более 3,5 тонн. Закрыто движение по ряду магистралей, в частности, Афины-Ламия. Прекращено движение поездов метрополитена в аэропорт. Пассажиры метро, направляющиеся в аэропорт, пересаживаются на станции "Дукиссис Плакентиас" на поезда пригородной железной дороги. Греческое общественное телевидение ERT сообщило, что поздно вечером в нескольких районах повреждены сети электроснабжения, бригады электриков восстанавливают их. Два дня будут закрыты суды в Афинах, Пирее, Фивах, Ливадии и Халкиде. Парламент Греции сообщил, что "в связи с чрезвычайными погодными условиями юбилейное мероприятие "70 лет Греции в НАТО - новые геополитические вызовы для Греции и Североатлантического альянса", запланированное на понедельник в афинском концертном зале "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки"), переносится. Синод Элладской церкви отменил празднование покровителя церкви Греции, патриарха Константинопольского Фотия, которое было запланировано на понедельник в монастыре Успения Богородицы в районе Пентели.
https://ria.ru/20230206/stambul-1849916404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, афины, аттика
В мире, Греция, Афины, Аттика
В Греции из-за сильного снегопада закрыли школы и магазины
В Афинах и большинстве регионов Греции из-за снегопада не работают школы и магазины
АФИНЫ, 6 фев – РИА Новости. Сильный снегопад прошел в Афинах и в большинстве регионов Греции, в связи с этим в понедельник закрыты школы, переводятся на удаленную работу сотрудники предприятий и учреждений, запрещена курьерская доставка, полиция штрафует за выезд машин без цепей противоскольжения, отменяются различные мероприятия.
Непогоду принес циклон "Барбара", жителям различных регионов по телефону чрезвычайных служб 112 разослали экстренное оповещение о сильном снегопаде с призывом не выезжать без крайней необходимости.
Власти объявили о введении мер по борьбе с последствиями снегопада.
В понедельник школы в районах, где прошел снег, перейдут на дистанционное обучение.
Во всей северной и северо-восточной Аттике
, включая северные пригороды Афин, в понедельник будут закрыты магазины, "исключительно для обслуживания неотложных и срочных нужд населения" смогут работать до 18.00 аптеки, продовольственные магазины и супермаркеты, автозаправочные станции и магазины, продающие инструменты и цепи противоскольжения для автомобилей. С 18.00 в этих районах запрещена продажа товаров с доставкой и работа курьерских служб.
Государственным службам и частным предприятиям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу, если она возможна.
Дорожная полиция с 4 февраля требует, чтобы автомобили всех категорий при выезде на дороги были оснащены противоскользящими цепями. Штраф составляет 80 евро, в субботу жители Афин стояли в очередях за цепями. Запрещено движение автомобилей массой более 3,5 тонн.
Закрыто движение по ряду магистралей, в частности, Афины-Ламия.
Прекращено движение поездов метрополитена в аэропорт. Пассажиры метро, направляющиеся в аэропорт, пересаживаются на станции "Дукиссис Плакентиас" на поезда пригородной железной дороги.
Греческое общественное телевидение ERT сообщило, что поздно вечером в нескольких районах повреждены сети электроснабжения, бригады электриков восстанавливают их.
Два дня будут закрыты суды в Афинах, Пирее
, Фивах, Ливадии
и Халкиде.
Парламент Греции сообщил, что "в связи с чрезвычайными погодными условиями юбилейное мероприятие "70 лет Греции в НАТО - новые геополитические вызовы для Греции и Североатлантического альянса", запланированное на понедельник в афинском концертном зале "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки"), переносится.
Синод Элладской церкви отменил празднование покровителя церкви Греции, патриарха Константинопольского Фотия, которое было запланировано на понедельник в монастыре Успения Богородицы в районе Пентели.