https://ria.ru/20230206/gorlovka-1850155703.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:45

2023-02-06T22:45

2023-02-06T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол