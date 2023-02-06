https://ria.ru/20230206/gorlovka-1850155703.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:45
2023-02-06T22:45
2023-02-06T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845642457_64:0:1088:576_1920x0_80_0_0_a3f60e56cb829dfb1985eb75ab00f0dc.jpg
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845642457_192:0:960:576_1920x0_80_0_0_4a1a765f37a7278211221ea327d30b82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов