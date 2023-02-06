https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849918885.html

Украинские войска обстреляли общежитие в Горловке

Украинские войска обстреляли общежитие в Горловке - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские войска обстреляли общежитие в Горловке

Общежитие в Горловке попало под обстрел со стороны ВСУ, есть пострадавшие, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T02:37

2023-02-06T02:37

2023-02-06T03:38

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общежитие в Горловке попало под обстрел со стороны ВСУ, есть пострадавшие, сообщил мэр города Иван Приходько.Приходько также сообщил, что при обстреле улицы Шахтерская в Калининском районе пострадала местная жительница.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.С 24 февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230205/donetsk-1849852601.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол