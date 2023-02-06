https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849918885.html
Украинские войска обстреляли общежитие в Горловке
Украинские войска обстреляли общежитие в Горловке - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска обстреляли общежитие в Горловке
Общежитие в Горловке попало под обстрел со стороны ВСУ, есть пострадавшие, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T02:37
2023-02-06T02:37
2023-02-06T03:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общежитие в Горловке попало под обстрел со стороны ВСУ, есть пострадавшие, сообщил мэр города Иван Приходько.Приходько также сообщил, что при обстреле улицы Шахтерская в Калининском районе пострадала местная жительница.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.С 24 февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849852601.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
02:37 06.02.2023 (обновлено: 03:38 06.02.2023)
Украинские войска обстреляли общежитие в Горловке
Мэр Приходько: под обстрел со стороны ВСУ попало общежитие в Горловке, есть пострадавшие