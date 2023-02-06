https://ria.ru/20230206/gaz-1849916887.html

В Японии рассказали, что ждет Европу в 2023 году без газа из России

В Японии рассказали, что ждет Европу в 2023 году без газа из России - РИА Новости, 06.02.2023

В Японии рассказали, что ждет Европу в 2023 году без газа из России

Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива, об этом предупредил журналист Кэн Кояма в статье для японского... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T01:50

2023-02-06T01:50

2023-02-06T01:50

россия

европа

япония

в мире

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7a0b323bfcb689db2ffd90f004008a32.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива, об этом предупредил журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai.Мир, напомнил автор, в 2022 году столкнулся с резким ростом цен на энергоносители и нестабильностью поставок. В 2023 году ситуация останется непредсказуемой."Европейские цены на газ, которые в какой-то момент взлетели почти до 600 долларов за баррель в пересчете на нефть, упали до уровня примерно в 20% от своего пика. Вместе с тем в будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму", - отметил он.Если это произойдет, полагает Кояма, между основными странами-потребителями, вероятно, возникнет конкуренция за дополнительные поставки сжиженного природного газа. "Цены на ресурс могут снова вырасти и потянуть за собой нефтяные котировки", - резюмировал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на рынке спот впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце января до уровня 600–700 долларов, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230205/nefteprodukty-1849853465.html

россия

европа

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, япония, в мире, природный газ