https://ria.ru/20230206/gaz-1849916887.html
В Японии рассказали, что ждет Европу в 2023 году без газа из России
В Японии рассказали, что ждет Европу в 2023 году без газа из России - РИА Новости, 06.02.2023
В Японии рассказали, что ждет Европу в 2023 году без газа из России
Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива, об этом предупредил журналист Кэн Кояма в статье для японского... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T01:50
2023-02-06T01:50
2023-02-06T01:50
россия
европа
япония
в мире
природный газ
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива, об этом предупредил журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai.Мир, напомнил автор, в 2022 году столкнулся с резким ростом цен на энергоносители и нестабильностью поставок. В 2023 году ситуация останется непредсказуемой."Европейские цены на газ, которые в какой-то момент взлетели почти до 600 долларов за баррель в пересчете на нефть, упали до уровня примерно в 20% от своего пика. Вместе с тем в будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму", - отметил он.Если это произойдет, полагает Кояма, между основными странами-потребителями, вероятно, возникнет конкуренция за дополнительные поставки сжиженного природного газа. "Цены на ресурс могут снова вырасти и потянуть за собой нефтяные котировки", - резюмировал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на рынке спот впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце января до уровня 600–700 долларов, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, европа, япония, в мире, природный газ
Россия, Европа, Япония, В мире, Природный газ
В Японии рассказали, что ждет Европу в 2023 году без газа из России
Nihon Keizai: Европе будет трудно пополнить запасы газа в 2023 году без поставок из России
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива, об этом предупредил
журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai.
Мир, напомнил автор, в 2022 году столкнулся с резким ростом цен на энергоносители и нестабильностью поставок. В 2023 году ситуация останется непредсказуемой.
"Европейские цены на газ, которые в какой-то момент взлетели почти до 600 долларов за баррель в пересчете на нефть, упали до уровня примерно в 20% от своего пика. Вместе с тем в будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму", - отметил он.
Если это произойдет, полагает Кояма, между основными странами-потребителями, вероятно, возникнет конкуренция за дополнительные поставки сжиженного природного газа. "Цены на ресурс могут снова вырасти и потянуть за собой нефтяные котировки", - резюмировал он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
. Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве
не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на рынке спот впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце января до уровня 600–700 долларов, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>