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ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань - РИА Новости, 06.02.2023
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ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань
ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань - РИА Новости, 06.02.2023
ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу ­Д-З0 вместе с расчетом и боекомплектом на правом берегу Днепра в районе Днепровское под Херсоном, из... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:38
2023-02-06T10:38
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу ­Д-З0 вместе с расчетом и боекомплектом на правом берегу Днепра в районе Днепровское под Херсоном, из которой велся обстрел города Голая Пристань на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе Днепровское уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что "из этой гаубицы велся огонь по гражданской инфраструктуре города Голая Пристань".
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херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (город)
Херсон, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (город)
10:38 06.02.2023
 
ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань

Российские войска уничтожили украинскую гаубицу Д-З0, обстреливавшую Голую Пристань

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу ­Д-З0 вместе с расчетом и боекомплектом на правом берегу Днепра в районе Днепровское под Херсоном, из которой велся обстрел города Голая Пристань на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера артиллерийским огнем в районе Днепровское уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что "из этой гаубицы велся огонь по гражданской инфраструктуре города Голая Пристань".
Работа российской гаубицы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:32Специальная военная операция на Украине
Источник: российские военные уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Херсоне
 
ХерсонВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДнепр (город)
 
 
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