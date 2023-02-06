https://ria.ru/20230206/gaubitsa-1849958483.html
ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань
ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань - РИА Новости, 06.02.2023
ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-З0 вместе с расчетом и боекомплектом на правом берегу Днепра в районе Днепровское под Херсоном, из... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:38
2023-02-06T10:38
2023-02-06T10:38
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-З0 вместе с расчетом и боекомплектом на правом берегу Днепра в районе Днепровское под Херсоном, из которой велся обстрел города Голая Пристань на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе Днепровское уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что "из этой гаубицы велся огонь по гражданской инфраструктуре города Голая Пристань".
https://ria.ru/20230206/kherson-1849956256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (город)
Херсон, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (город)
ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань
Российские войска уничтожили украинскую гаубицу Д-З0, обстреливавшую Голую Пристань