https://ria.ru/20230206/gaubitsa-1849958483.html

ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань

ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань - РИА Новости, 06.02.2023

ВС России уничтожили украинскую гаубицу, обстреливавшую Голую Пристань

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу ­Д-З0 вместе с расчетом и боекомплектом на правом берегу Днепра в районе Днепровское под Херсоном, из... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:38

2023-02-06T10:38

2023-02-06T10:38

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу ­Д-З0 вместе с расчетом и боекомплектом на правом берегу Днепра в районе Днепровское под Херсоном, из которой велся обстрел города Голая Пристань на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе Днепровское уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что "из этой гаубицы велся огонь по гражданской инфраструктуре города Голая Пристань".

https://ria.ru/20230206/kherson-1849956256.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (город)