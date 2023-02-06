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Глава Левой партии ФРГ призвал найти дипломатическое решение по Украине - РИА Новости, 06.02.2023
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Глава Левой партии ФРГ призвал найти дипломатическое решение по Украине
Глава Левой партии ФРГ призвал найти дипломатическое решение по Украине - РИА Новости, 06.02.2023
Глава Левой партии ФРГ призвал найти дипломатическое решение по Украине
Глава Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван призвал в ситуации с Украиной выйти из "военного тупика" и найти дипломатическое решение. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T00:30
2023-02-06T06:09
россия
украина
германия
в мире
владимир путин
нафтали беннет
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван призвал в ситуации с Украиной выйти из "военного тупика" и найти дипломатическое решение. По его словам, правительство Германии могло бы сыграть в этом важную роль наряду с такими странами, как Бразилия и Китай, однако оно этого не делает, потому что Свободная демократическая партия (СвДП) и партия "зеленых" подталкивают канцлера к действиям в военной сфере."Все большее количество оружия ведет к войне на истощение со все большей угрозой эскалации", - отметил глава "Левых".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, заявил в воскресенье, что переговоры прервали страны Запада, среди которых назвал США, Германию и Францию.Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230204/prestupleniya-1849734083.html
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россия, украина, германия, в мире, владимир путин, нафтали беннет, сергей лавров, нато, левая (партия)
Россия, Украина, Германия, В мире, Владимир Путин, Нафтали Беннет, Сергей Лавров, НАТО, Левая (партия)
00:30 06.02.2023 (обновлено: 06:09 06.02.2023)
 
Глава Левой партии ФРГ призвал найти дипломатическое решение по Украине

Глава Левой партии ФРГ Ширдеван призвал найти дипломатическое решение на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван призвал в ситуации с Украиной выйти из "военного тупика" и найти дипломатическое решение.
"Необходимо выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение. Необходимо оказать давление на (президента РФ) Владимира Путина, с тем чтобы он был готов к переговорам", - заявил Ширдеван в интервью журналу Spiegel.
По его словам, правительство Германии могло бы сыграть в этом важную роль наряду с такими странами, как Бразилия и Китай, однако оно этого не делает, потому что Свободная демократическая партия (СвДП) и партия "зеленых" подталкивают канцлера к действиям в военной сфере.
"Все большее количество оружия ведет к войне на истощение со все большей угрозой эскалации", - отметил глава "Левых".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, заявил в воскресенье, что переговоры прервали страны Запада, среди которых назвал США, Германию и Францию.
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Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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