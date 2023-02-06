00:30 06.02.2023 (обновлено: 06:09 06.02.2023)
Глава Левой партии ФРГ призвал найти дипломатическое решение по Украине
Глава Левой партии ФРГ Ширдеван призвал найти дипломатическое решение на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван призвал в ситуации с Украиной выйти из "военного тупика" и найти дипломатическое решение.
"Необходимо выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение. Необходимо оказать давление на (президента РФ) Владимира Путина, с тем чтобы он был готов к переговорам", - заявил Ширдеван в интервью журналу Spiegel.
"Все большее количество оружия ведет к войне на истощение со все большей угрозой эскалации", - отметил глава "Левых".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, заявил в воскресенье, что переговоры прервали страны Запада, среди которых назвал США, Германию и Францию.
Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.