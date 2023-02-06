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В РПЦ прокомментировали фото священников с бюстом Дзержинского - РИА Новости, 06.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230206/foto-1849973568.html
В РПЦ прокомментировали фото священников с бюстом Дзержинского
В РПЦ прокомментировали фото священников с бюстом Дзержинского - РИА Новости, 06.02.2023
В РПЦ прокомментировали фото священников с бюстом Дзержинского
Фото священнослужителей с бюстом Феликса Дзержинского в расположении дивизии его имени - это символ того, что в современной России ужасы, пережитые... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:25
2023-02-06T11:25
религия
справки
россия
феликс дзержинский
московский патриархат
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Фото священнослужителей с бюстом Феликса Дзержинского в расположении дивизии его имени - это символ того, что в современной России ужасы, пережитые новомучениками, остались в прошлом, и духовенство без боязни может проводить встречи с паствой в таком здании, заявила РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата Юлия Гаврикова. Встреча священнослужителей из епархиальных отделов по взаимодействию с вооруженными силами, духовно окормляющих военнослужащих Росгвардии, прошла 27 января в рамках Международных рождественских образовательных чтений на территории Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, сообщил ранее сайт Балашихинской епархии. В ходе нее священники посетили дивизионный музей и Князь-Владимирский храм Балашихи, а также сфотографировались в расположении дивизии на фоне бюста Феликса Дзержинского – советского государственного и партийного деятеля, одного из организаторов "красного террора" в первые годы советской власти. В сети опубликованную на сайте Балашихинской епархии фотографию раскритиковали. "Наверное, это чудо, что накануне дня Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, который мы будем отмечать 5 февраля, это случилось. Впервые в истории наши священники сфотографировались на фоне Дзержинского - не специально, так получилось. Может быть, в этом есть некий символ того, что православие восстает, собирается, и остались в прошлом ужасы, которые претерпели новомученики и исповедники, тот сонм святых, которые просияли в России с 20-х до 50-х годов прошлого столетия. Это действительно важно. Теперь наши священники уже без боязни могут позволить себе проводить Рождественские встречи в этом здании", - сказала Гаврикова. По ее мнению, от истории России нельзя отказываться, несмотря на наличие в ней темных времен, а фотография, возможно, запомнится как историческая. Архиерейский собор РПЦ в 1992 году установил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских на 25 января по старому стилю (7 февраля по новому) при совпадении этого числа с воскресным днем или в ближайшее воскресенье после него. Из-за различия практик с Русской зарубежной церковью в 2013 году празднование Собора новомучеников установили на 25 января по старому стилю, в случае совпадения этого числа с воскресным днем, в предшествующее ему воскресенье, если "старое" 25 января приходится на дни от понедельника до среды, или в следующее, если на дни от четверга до субботы. Таким образом, в 2023 году Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской отмечается 5 февраля (23 января по старому стилю).
https://ria.ru/20230204/rpts-1849794528.html
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справки, россия, феликс дзержинский, московский патриархат, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), русская православная церковь
Религия, Справки, Россия, Феликс Дзержинский, Московский Патриархат, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Русская православная церковь
11:25 06.02.2023
 
В РПЦ прокомментировали фото священников с бюстом Дзержинского

В РПЦ отреагировали на фото священников рядом с бюстом Дзержинского

© РИА Новости / Юрий Заритовский / Перейти в медиабанкПамятник Феликсу Дзержинскому
Памятник Феликсу Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Юрий Заритовский
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Фото священнослужителей с бюстом Феликса Дзержинского в расположении дивизии его имени - это символ того, что в современной России ужасы, пережитые новомучениками, остались в прошлом, и духовенство без боязни может проводить встречи с паствой в таком здании, заявила РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата Юлия Гаврикова.
Встреча священнослужителей из епархиальных отделов по взаимодействию с вооруженными силами, духовно окормляющих военнослужащих Росгвардии, прошла 27 января в рамках Международных рождественских образовательных чтений на территории Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, сообщил ранее сайт Балашихинской епархии. В ходе нее священники посетили дивизионный музей и Князь-Владимирский храм Балашихи, а также сфотографировались в расположении дивизии на фоне бюста Феликса Дзержинского – советского государственного и партийного деятеля, одного из организаторов "красного террора" в первые годы советской власти. В сети опубликованную на сайте Балашихинской епархии фотографию раскритиковали.
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"Наверное, это чудо, что накануне дня Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, который мы будем отмечать 5 февраля, это случилось. Впервые в истории наши священники сфотографировались на фоне Дзержинского - не специально, так получилось. Может быть, в этом есть некий символ того, что православие восстает, собирается, и остались в прошлом ужасы, которые претерпели новомученики и исповедники, тот сонм святых, которые просияли в России с 20-х до 50-х годов прошлого столетия. Это действительно важно. Теперь наши священники уже без боязни могут позволить себе проводить Рождественские встречи в этом здании", - сказала Гаврикова.
По ее мнению, от истории России нельзя отказываться, несмотря на наличие в ней темных времен, а фотография, возможно, запомнится как историческая.
Архиерейский собор РПЦ в 1992 году установил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских на 25 января по старому стилю (7 февраля по новому) при совпадении этого числа с воскресным днем или в ближайшее воскресенье после него. Из-за различия практик с Русской зарубежной церковью в 2013 году празднование Собора новомучеников установили на 25 января по старому стилю, в случае совпадения этого числа с воскресным днем, в предшествующее ему воскресенье, если "старое" 25 января приходится на дни от понедельника до среды, или в следующее, если на дни от четверга до субботы. Таким образом, в 2023 году Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской отмечается 5 февраля (23 января по старому стилю).
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