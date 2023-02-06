https://ria.ru/20230206/foto-1849973568.html

В РПЦ прокомментировали фото священников с бюстом Дзержинского

В РПЦ прокомментировали фото священников с бюстом Дзержинского - РИА Новости, 06.02.2023

В РПЦ прокомментировали фото священников с бюстом Дзержинского

Фото священнослужителей с бюстом Феликса Дзержинского в расположении дивизии его имени - это символ того, что в современной России ужасы, пережитые... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:25

2023-02-06T11:25

2023-02-06T11:25

религия

справки

россия

феликс дзержинский

московский патриархат

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Фото священнослужителей с бюстом Феликса Дзержинского в расположении дивизии его имени - это символ того, что в современной России ужасы, пережитые новомучениками, остались в прошлом, и духовенство без боязни может проводить встречи с паствой в таком здании, заявила РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата Юлия Гаврикова. Встреча священнослужителей из епархиальных отделов по взаимодействию с вооруженными силами, духовно окормляющих военнослужащих Росгвардии, прошла 27 января в рамках Международных рождественских образовательных чтений на территории Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, сообщил ранее сайт Балашихинской епархии. В ходе нее священники посетили дивизионный музей и Князь-Владимирский храм Балашихи, а также сфотографировались в расположении дивизии на фоне бюста Феликса Дзержинского – советского государственного и партийного деятеля, одного из организаторов "красного террора" в первые годы советской власти. В сети опубликованную на сайте Балашихинской епархии фотографию раскритиковали. "Наверное, это чудо, что накануне дня Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, который мы будем отмечать 5 февраля, это случилось. Впервые в истории наши священники сфотографировались на фоне Дзержинского - не специально, так получилось. Может быть, в этом есть некий символ того, что православие восстает, собирается, и остались в прошлом ужасы, которые претерпели новомученики и исповедники, тот сонм святых, которые просияли в России с 20-х до 50-х годов прошлого столетия. Это действительно важно. Теперь наши священники уже без боязни могут позволить себе проводить Рождественские встречи в этом здании", - сказала Гаврикова. По ее мнению, от истории России нельзя отказываться, несмотря на наличие в ней темных времен, а фотография, возможно, запомнится как историческая. Архиерейский собор РПЦ в 1992 году установил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских на 25 января по старому стилю (7 февраля по новому) при совпадении этого числа с воскресным днем или в ближайшее воскресенье после него. Из-за различия практик с Русской зарубежной церковью в 2013 году празднование Собора новомучеников установили на 25 января по старому стилю, в случае совпадения этого числа с воскресным днем, в предшествующее ему воскресенье, если "старое" 25 января приходится на дни от понедельника до среды, или в следующее, если на дни от четверга до субботы. Таким образом, в 2023 году Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской отмечается 5 февраля (23 января по старому стилю).

https://ria.ru/20230204/rpts-1849794528.html

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справки, россия, феликс дзержинский, московский патриархат, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), русская православная церковь