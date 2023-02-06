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Евро упал ниже 76 рублей - РИА Новости, 06.02.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230206/evro-1849968924.html
Евро упал ниже 76 рублей
Евро упал ниже 76 рублей - РИА Новости, 06.02.2023
Евро упал ниже 76 рублей
Евро усилил падение к рублю вслед за ослаблением к доллару на Форексе, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:13
2023-02-06T11:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
московская биржа
россия
евро
доллар
рубль
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Евро усилил падение к рублю вслед за ослаблением к доллару на Форексе, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, к 11:06 мск евро терял 94 копейки, опустившись до 75,96 рубля — минимума с 31 января. Причем на Форексе он пошел вниз еще на прошлой неделе и сейчас торгуется на отметке 1,078 доллара.В то же время доллар на Мосбирже снижался на 13 копеек, до 70,47 рубля, юань — на пять копеек, до 10,37 рубля. На соотношение евро и доллара повлияла публикация данных американского рынка труда. В январе безработица неожиданно снизилась до 3,4 процента, тогда как аналитики прогнозировали рост до 3,6 процента. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч. Эта статистика подтолкнула курс доллара к росту.
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динамика курсов валют, экономика, московская биржа, россия, евро, доллар, рубль, юань, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Динамика курсов валют, Экономика, Московская биржа, Россия, евро, Доллар, Рубль, Юань, Курс рубля, Курс доллара
11:13 06.02.2023 (обновлено: 11:43 06.02.2023)
 
Евро упал ниже 76 рублей

Курс евро упал ниже 76 рублей вслед за ослаблением на Форексе до 1,078 доллара

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкСимвол евро на табло пункта обмена валют
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Символ евро на табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Евро усилил падение к рублю вслед за ослаблением к доллару на Форексе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, к 11:06 мск евро терял 94 копейки, опустившись до 75,96 рубля — минимума с 31 января. Причем на Форексе он пошел вниз еще на прошлой неделе и сейчас торгуется на отметке 1,078 доллара.
В то же время доллар на Мосбирже снижался на 13 копеек, до 70,47 рубля, юань — на пять копеек, до 10,37 рубля.
На соотношение евро и доллара повлияла публикация данных американского рынка труда. В январе безработица неожиданно снизилась до 3,4 процента, тогда как аналитики прогнозировали рост до 3,6 процента. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч. Эта статистика подтолкнула курс доллара к росту.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЭкономикаМосковская биржаРоссияевроДолларРубльЮаньКурс рубляКурс доллара
 
 
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