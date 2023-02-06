https://ria.ru/20230206/evro-1849968924.html

Евро упал ниже 76 рублей

Евро упал ниже 76 рублей - РИА Новости, 06.02.2023

Евро упал ниже 76 рублей

Евро усилил падение к рублю вслед за ослаблением к доллару на Форексе, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:13

2023-02-06T11:13

2023-02-06T11:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

московская биржа

россия

евро

доллар

рубль

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Евро усилил падение к рублю вслед за ослаблением к доллару на Форексе, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, к 11:06 мск евро терял 94 копейки, опустившись до 75,96 рубля — минимума с 31 января. Причем на Форексе он пошел вниз еще на прошлой неделе и сейчас торгуется на отметке 1,078 доллара.В то же время доллар на Мосбирже снижался на 13 копеек, до 70,47 рубля, юань — на пять копеек, до 10,37 рубля. На соотношение евро и доллара повлияла публикация данных американского рынка труда. В январе безработица неожиданно снизилась до 3,4 процента, тогда как аналитики прогнозировали рост до 3,6 процента. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч. Эта статистика подтолкнула курс доллара к росту.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

динамика курсов валют, экономика, московская биржа, россия, евро, доллар, рубль, юань, курс рубля, курс доллара