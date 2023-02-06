https://ria.ru/20230206/evro-1849968924.html
Евро упал ниже 76 рублей
Евро упал ниже 76 рублей - РИА Новости, 06.02.2023
Евро упал ниже 76 рублей
Евро усилил падение к рублю вслед за ослаблением к доллару на Форексе, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:13
2023-02-06T11:13
2023-02-06T11:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
московская биржа
россия
евро
доллар
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840246924_0:70:3061:1792_1920x0_80_0_0_db1486c308e35bb917db6af1ade4baf9.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Евро усилил падение к рублю вслед за ослаблением к доллару на Форексе, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, к 11:06 мск евро терял 94 копейки, опустившись до 75,96 рубля — минимума с 31 января. Причем на Форексе он пошел вниз еще на прошлой неделе и сейчас торгуется на отметке 1,078 доллара.В то же время доллар на Мосбирже снижался на 13 копеек, до 70,47 рубля, юань — на пять копеек, до 10,37 рубля. На соотношение евро и доллара повлияла публикация данных американского рынка труда. В январе безработица неожиданно снизилась до 3,4 процента, тогда как аналитики прогнозировали рост до 3,6 процента. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч. Эта статистика подтолкнула курс доллара к росту.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840246924_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_33a605ae50c4397a2afdb99c9269f45b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, экономика, московская биржа, россия, евро, доллар, рубль, юань, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Динамика курсов валют, Экономика, Московская биржа, Россия, евро, Доллар, Рубль, Юань, Курс рубля, Курс доллара
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Евро усилил падение к рублю вслед за ослаблением к доллару на Форексе, свидетельствуют данные
Московской биржи.
Так, к 11:06 мск евро терял 94 копейки, опустившись до 75,96 рубля — минимума с 31 января. Причем на Форексе он пошел вниз еще на прошлой неделе и сейчас торгуется на отметке 1,078 доллара.
В то же время доллар на Мосбирже снижался на 13 копеек, до 70,47 рубля, юань — на пять копеек, до 10,37 рубля.
На соотношение евро и доллара повлияла публикация данных американского рынка труда. В январе безработица неожиданно снизилась до 3,4 процента, тогда как аналитики прогнозировали рост до 3,6 процента. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч. Эта статистика подтолкнула курс доллара к росту.