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Эстония запретила водителям ввозить топливо из России в канистрах - РИА Новости, 06.02.2023
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Эстония запретила водителям ввозить топливо из России в канистрах
Эстония запретила водителям ввозить топливо из России в канистрах - РИА Новости, 06.02.2023
Эстония запретила водителям ввозить топливо из России в канистрах
Переходный период санкций, введенных Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из России, завершается 5 февраля, их закупка и ввоз в ЕС будут запрещены с... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T00:57
2023-02-06T06:08
россия
эстония
евросоюз
балтия
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев - РИА Новости. Переходный период санкций, введенных Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из России, завершается 5 февраля, их закупка и ввоз в ЕС будут запрещены с понедельника, водителям автомобилей запретят ввозить из России в Эстонию бензин в канистрах, сообщает Налогово-таможенный департамент балтийской республики.По словам представителя департамента Пирет Тинкус, топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещенных товаров. Согласно законодательству, резидент ЕС имеет право покупать топливо в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.Таким образом, водитель имеет право ввозить в ЕС только то топливо, которое находится в штатном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в этом же транспортном средстве. Запрещено ввозить купленное в России топливо в канистрах.Тинкус добавила, что при въезде из России данный запрет действует во всех странах Балтии и Финляндии.Нарушением санкции может считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно. Откачка разрешена только с целью ремонта автомобиля, если потом топливо закачивается обратно в автомобиль, отмечает департамент.
https://ria.ru/20230125/estoniya-1847410139.html
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россия, эстония, евросоюз, балтия
Россия, Эстония, Евросоюз, Балтия
00:57 06.02.2023 (обновлено: 06:08 06.02.2023)
 
Эстония запретила водителям ввозить топливо из России в канистрах

В Эстонии с 6 февраля запретят водителям автомобилей ввозить из России бензин в канистрах

© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в медиабанкКПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Евгений Ашихмин
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КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев - РИА Новости. Переходный период санкций, введенных Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из России, завершается 5 февраля, их закупка и ввоз в ЕС будут запрещены с понедельника, водителям автомобилей запретят ввозить из России в Эстонию бензин в канистрах, сообщает Налогово-таможенный департамент балтийской республики.
По словам представителя департамента Пирет Тинкус, топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещенных товаров. Согласно законодательству, резидент ЕС имеет право покупать топливо в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.
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Таким образом, водитель имеет право ввозить в ЕС только то топливо, которое находится в штатном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в этом же транспортном средстве. Запрещено ввозить купленное в России топливо в канистрах.
Тинкус добавила, что при въезде из России данный запрет действует во всех странах Балтии и Финляндии.
Нарушением санкции может считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно. Откачка разрешена только с целью ремонта автомобиля, если потом топливо закачивается обратно в автомобиль, отмечает департамент.
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